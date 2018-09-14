空總「台灣當代文化實驗場」開新頁！促台法藝術交流

2018年09月14日 10:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台法文化交流更進一步！文化部長鄭麗君9月中旬訪法之行，除出席台法文化獎相關盛典外，12日率「台灣當代文化實驗場」執行長賴香伶等人參訪法國音樂與聲響研究中心(IRCAM)、104藝文中心（Le Centquatre-Paris）等重要藝文館舍，並與凱布朗利-席哈克博物館(Musée du quai Branly - Jacques-Chirac)首度簽署合作意向書，將展開一系列台法博物館雙邊多元合作計畫及促進原住民藝術交流！

鄭麗君部長贈禮凱布朗利博物館主席瑪丹先生。（文化部提供）

凱布朗利-席哈克博物館係法國前總統席哈克(Jacques Chirac)於1995年上任之初大力推動的重要博物館計畫，也是其任期中最知名的文化政策之一，建蓋宗旨為重新賦予長期被西方世界忽略的藝術和文化應有的地位，同時期望這個博物館能夠成為一個促進和平的館舍與交流平台，充分證明每個個體與各種不同文化都擁有同等的文化尊嚴與藝術價值。

館舍擁有非洲、亞洲、美洲、大洋洲原始風格藝術26多萬件的豐富典藏品，所規劃展覽活動反映出人本精神、多樣原創性的偉大包容，該館主席瑪丹(Stéphane Martin)先生曾多次訪台，對台灣有特殊情感亦鍾情亞洲文化藝術，一直對台灣抱持高度合作的意願。

當日親自向鄭部長介紹館舍環境並細心導覽館內典藏品，鄭部長亦對館方以當代視野展示非西方文物的創新手法甚表讚賞，並期待台灣多元在地文化、原住民藝術能與之深度交流。

此次由文化部見證巴黎台灣文化中心與其簽署合作意向書係由瑪丹主席大力促成，期許雙邊未來推動展演及論壇等更為多樣的藝文合作。特別值得一提的是，與凱布朗利-席哈克博物館文化交流合作意向書的簽署為一項實質突破，除於今年原住民電影論壇系列，明年續有紙紮特展、 FOCA福爾摩沙馬戲團表演等多元活動於該館展演，雙邊將陸續積極展開一系列多館展覽合作交流計畫，希冀透過台灣與法國兩國殊異、多元文化之對話，碰撞出驚奇耀眼的火花！

(中時電子報)