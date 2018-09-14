NBA》尼克明夏鎖定招募厄文 綠衫軍剉著等

2018年09月14日 10:08 中時電子報 黃及人

面對厄文明夏可望跳脫合約成為完全自由球員，尼克提前做好全力招募準備！《NBC Sports》14日爆料，尼克已把厄文當作2019年自由市場頭號目標，無視塞爾提克也打算積極慰留厄文，看來一場金錢與情義之間戰爭即將開打。

「我跟尼克高層人士有過溝通，他們相當明確告訴我，」《NBC》記者薛羅德表示，「在明年夏天的自由市場，厄文將是尼克的第1、第2、第3與第4選擇。」看來身為東區傳統勁旅的尼克，這次確定要砸大錢強力挖走厄文了。

畢竟厄文自己也透露過類似想法，紐約出生的他，當然想回家鄉球隊效力，加上先前也曾傳出，厄文私下詢問過好友吉米巴特勒，願不願意明夏一起前往尼克同隊打球，假如兩人真的攜手跳槽尼克，屆時尼克陣容將更具競爭力。

現年26歲的厄文，去年夏天從騎士如願跳槽到塞爾提克，打了60場例行賽，場均拿下24.4分、5.1助攻與3.8籃板，逐漸展現綠軍一哥架式，不過今年夏天他卻婉拒塞爾提克的提前續約要求，理由竟是他當前還沒打算想那麼遠。

「關於我明年夏天進入自由市場的話題，我知道勢必引發不少猜測，反正到了那個時間點，自然會有答案，現在我只想專注在該做的事上面，帶著爭冠心態進入新球季。」厄文當時這樣回應美媒提問，看來跳槽尼克越來越有譜了。

(中時電子報)