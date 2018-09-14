新iPhone售價嚇壞粉絲 美分析師卻認為「太低」？

新版iPhone XR，被視為「平價」版的新選擇。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國紐約郵報（New York Post）報導，蘋果公司（APPLE）昨日於加州發表新一代iPhone機型，雖然科技、尺寸和規格都提升不少，但其昂貴的售價卻嚇壞了廣大海外粉絲們。其中像是號稱「平價」版本的6.1吋iPhone XR，從749美元（約22,994台幣）起跳的定價，竟有高盛（Goldman Sachs）的分析師認為蘋果出價過低，應該上調至少100美元（約3,070台幣）才是正確的做法。

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蘋果新一代iPhone新機發表會現場。

正當粉絲與媒體都熱議本次高昂的售價時，來自高盛、科技產業分析師霍爾（Rod Hall）卻表示，全新一代的iPhone XR，其價格卻僅比前一代iPhone 8 Plus多50美元（約1,535台幣）的售價，這個「定價」遠比他們預期的標準還低，也因為這樣、他亦大膽下調其未來營收的預測數值。霍爾認為，至少應調整至849美元（約26,063台幣）的售價，才能符合其營收和利潤標準。

昨日於加州發表的新版iPhone機型，其高昂定價嚇壞一堆粉絲。（圖/美聯社）

事實上，也不只有高盛認為蘋果新定價太低，獨立研究諮詢機構、美國財務研究分析中心（CFRA）分析師齊諾（Angelo Zino）也認為應調昇價格，因為當正式開賣後，「許多有意換手機的用戶看到搶購i8的人潮，勢必將打退堂鼓而轉向新版的XR。」他認為，XR將成為心一代機型中銷售量最好的一款，至少能為蘋果帶來50%成長。

目前尚無法知道，蘋果是否會聽從這群分析師的「意見」調整定價，但齊諾很篤定地認為，「如果你夠理智、你會選擇擁有黑、白、藍、黃、珊瑚等色的新版iPhone XR！」

(中時電子報)

文章來源：Goldman Sachs analyst thinks $749 iPhone XR is too cheap

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