四古蹟慶秋節精彩活動盡出

2018年09月14日 10:45 中時 許素惠

雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍、虎尾驛、涌翠閣、雲林記憶Cool等館舍的活化，形成現今的虎尾文化四館共構，為慶祝中秋節，推出許多精彩活動。包含了古蹟日及國際偶戲節等。

「虎尾文化4館共構」以區域性、議題性及季節性方式整合館舍活動，希望藉由連結各館的資源與特色，共同營造在地文化的豐厚，透過各館的活動策劃及策展，突顯雲林歷史文化資產活化再利用的效益。

雲林文化處展覽藝術科長陳世訓指出，9月響應「世界古蹟日」，4館聯合策劃以「活化文化資產」為主題的展覽、布袋戲操偶體驗、歷史建築導覽解說、長者參訪歷史建築一日遊等活動，邀約民眾一起來親近文化資產，見證歷史建築活化再利用為城市帶來的幸福與人文風貌。

雲林故事館志工黄秀香表示，「世界古蹟日」源自於法國在1984年創立的「歷史古蹟日」，訂於每年9月的第三個週六、日，其目的即是激起人民認識、認同自己的歷史及文化資產，藉由古蹟、歷史建築、閒置空間及博物館等文化空間的開放，讓民眾有機會親近文化資產，體驗文化資產在現代生活中的創生價值。

陳世訓說，10月以「戲曲」為主題，共同響應並豐富雲林國際偶戲節的文化特色，包括戲偶相關特展、DIY活動、南管新創戲曲工作坊、操偶體驗、偶戲研討會等，誠摯邀約大家一起來見證虎尾糖都歷史建築活化的現況及預見未來糖都、戲曲及故事文化的發展，透過「共Go、共構、共購」，達到共創、共享、共好及共生的目標。

(中時 )