為陸配找釣桿 田春苗創美容美體創業平台

湖北姑娘田春苗熱心協助陸配、陸生，2015年更創立台灣陸配聯合總會，服務來台陸配總總疑難。（馮惠宜攝）

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祈貝爾會館由台灣陸配聯合總會理事長田春苗創立，他相當自豪夥伴們技術精湛，收費相對平實，除創造陸配創業機會同時，提供在地人物超所值的美容美體服務。（馮惠宜攝）
田春苗（左）為協助陸配提升經濟力，特別創立祈貝爾SPA會館，讓有技術的陸配可以從員工變老闆。（馮惠宜攝）

湖北姑娘田春苗2003年為愛遠嫁台灣，相夫教子之餘，她努力工作貼補家用，經歷文化適應重重艱苦，她熱心協助在台陸配，2015年成立台灣陸配聯合總會協助姐妹生活疑難，而為了讓她們發揮所長、改善家庭經濟，她更成立SPA會館，讓有技術、勤勞的姐妹可以從員工變老闆。

在台陸配約35萬人，田春苗說，她們一邊是婆家，一邊是娘家，遠嫁來台適應不易，雖是台灣媳婦，在職場卻受到總總限制，過去她在機械廠服務，競競業業從女工做到組長，卻受到台籍員工疑質「憑什麼『阿陸仔』可以升上來當組長？」公司主管說：「她學得比你們快也做得比你們好，最重要的是什麼辛苦的工作都肯做！」

田春苗說，遠嫁來台的陸配，在台灣生根孕育下一代，已是台灣人，不該受到不平等的對待；因而為協助來台陸配，她2014年成立台中市陸配關懷促進會、2015年更創立台灣陸配聯合總會，服務來台陸配總總疑難，提供陸配法律扶助、定期辦聯誼會，並成立網站讓遠嫁來台的姐妹們可以分享酸甜苦辣。

去年她在機緣巧合下創立祈貝爾SPA會館，讓精擅美容美體的姐妹一起創業，她說，很多陸配既勤快又有技術，長期受僱於人收入有限，因而希望創立平台讓她們有創業當老闆的機會，只要她們經濟變好，下一代的教育就會更好。

祈貝爾會館目前在台中南區復興路、南投都有據點，田春苗自豪夥伴們多數據有乙級證照，技術精湛，收費相對平實，她也希望能在創造陸配創業機會同時，提供在地人物超所值的美容美體服務。

(中時 )

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