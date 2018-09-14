「廚神當道」王凱傑回台尋根！感受濃厚台灣味＋人情味

王凱傑Jason-Wang再度來台製作新節目。（Star World提供）

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王凱傑Jason Wang與父母一同來台尋找台灣味。（Star World提供）

《廚神當道美國版8》節目做出裡「來自天上蛤蠣湯」的王凱傑（Jason Wang），繼4月來台拍攝福斯傳媒集團量身定做節目《傑出任務》叫好叫座後，此行更受到臺北市政府青睞，再次來台合作拍攝特輯《傑出任務 -臺菜．台北》，這次的任務將會與父母一同回台尋根，喚起人人心中那份傳承自父母的台灣味，傳達台灣料理幸福故事。

王凱傑特別走訪大稻埕以及三水街傳統市場，吃遍市場美食、感受到傳統文化氛圍之外，更感受到濃濃的人情味，所到之處店家老闆或是買菜民眾都熱情打招呼，還不忘鼓勵他：「我們都有看你的節目喔！加油！」王凱傑父親也分享，自美國到溫哥華轉機，所到之處不論是海關、保全都認出他還不忘為他鼓勵，甚至只是在飯店附近餐廳吃飯，也都被熱情接待，讓他感到非常溫暖。

這幾天和父母一起尋訪記憶中的台灣味，王凱傑談到外婆忍不住哽咽，外婆是上海人時常做許多美味的料理給他吃，每當Jason Wang王凱傑再吃到這些菜色都想起外婆對他的愛，這次藉由來台灣尋根，讓他轉化記憶裡的感動，放進料理中。王凱傑也想起奶奶，以前在美國奶奶一個人住，膝蓋不好，但他只要有空就會接奶奶回家吃飯，對他來說用食物連結家人的愛，就是最幸福的時刻。

對於未來的規劃，王凱傑說雖然辭去熱愛的高中音樂老師的工作，但非常感謝學生們都能體諒，並且鼓勵他勇敢追夢，目前他的邀約和活動安排已經到明年，包括10月國慶將會應邀到雙橡園擔任嘉賓、在波士頓為期三個月的廚藝課程教學、還收到廚神當道義大利版冠軍的邀請至義大利交流、5月歌劇表演…等等，對他來說能夠分享他所熱愛的食物與音樂，就是最開心的事！

《傑出任務 -臺菜．台北》預計將會在10月21日每週日晚上8點在Star World頻道與影音串流平台FOX+率先播出，接著將在衛視中文台及星衛娛樂台精彩再現。

(中時 )

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