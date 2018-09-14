蠢片慎入》酒駕開直播 屁孩車內喊我車神...下秒撞前車

黃男駕駛的馬3已經撞爛 (圖／翻攝自爆料公社)

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中時電子報
黃男馬3車頭撞爛，可見當時車速有多快 (圖／翻攝自爆料公社)
無辜被撞的Honda小客車，幸好車上的母女只有輕傷 (圖／翻攝自爆料公社)
影片取自爆料公社

人蠢真的沒藥醫。台東一名黃姓男子，在昨天(13日)凌晨酒駕超速肇事，撞到前方轎車，離譜的是，黃男酒駕也罷，一路上還開著直播，結果車內愚蠢的行為與車禍當下全都錄下，反成為鐵證。

黃男凌晨3點多開著黑色的馬自達3在路上狂飆，不但酒駕還開直播，喊著「今天我做主」，一路上狂嗆三字經、大吼大叫，轉彎的時候還秀了甩尾技巧，大喊「有沒有，爽啦幹X娘咧有沒有」，旁邊友人還附和「有有有」。

黃男越說越得意，「幹X娘剛剛那個已經嚴重失控了，幹X娘我硬把輪胎拉回來，幹X娘不然就撞下去了」，還一度把音樂關掉，要大家聽他甩尾的聲音，接著越來越亢奮，猛踩油門，繼續大吼大叫，結果沒注意到前方狀況，吼到一半直接撞上前車，前車被撞到衝出去，自己也失控往路邊電線桿撞上。

被撞的母女家屬氣憤表示：「馬的腦殘，酒駕開那麼快，還開直播，實在可惡，好險母女只有輕傷」。隨後黃男臉書也被肉搜出來，直播影片更是被公開到爆料公社，車內的屁孩行徑也全都被網友看到。網友怒嗆「怎麼沒死，真可惜」、「腦殘沒藥醫」、「自己開直播，影片變成證據，好低能」、「大吼大叫，到底智商有多低」。有眼尖網友發現黃男臉書上還寫著「死刑不能解決問題，但是可以解決有問題的人～ 私刑不能解決問題，但是可以解決司法的不公」，笑問是不是該找人去跟他泡個茶，處理一下了。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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