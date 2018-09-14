陳景峻辭北農董座 他酸吳音寧：覺青力量神擋殺神 佛擋殺佛

2018年09月14日 10:38 中時電子報 邱文秀

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻證實請辭北農董座，但否認與北農總經理吳音寧有關，強調吳「個人造業個人擔」，還說「我對她非常好耶！」，但宅神朱學恒仍在臉書酸吳音寧「覺青的力量:神擋殺神，佛擋殺佛。」

北市副市長陳景峻陳景峻上午宣布請辭北農董座，他過去已多次

請辭北農董事長，但直到這次才獲市長柯文哲同意。陳景峻表示，每次請辭都是差不多原因，就是他認為身兼二職導致角色混亂、北農已成政治角力場。他強調，自己擁有民進黨員、副市長、董事長三個身份，一直希望以圓融手法溝通，可是媒體常常網政治的方向解讀或操作，所以他認為辭職還是比較好的做法。

媒體追問，是否近來因為吳音寧的事心力交瘁？且外界也會認為，為什麼不是吳下台而是他下台？陳景峻回應，外界自有公評，他是扮演好他的角色，沒有敵人，但長時間這樣下去，外界會認為「你們在幹嘛？」陳也否認是因吳心力交瘁，強調吳「個人造業個人擔」，例如她認為不進議會備詢是對的，那就自己承擔。

網友紛紛認為陳景峻請辭是北農總經理吳音寧的又一次勝利，宅神朱學恒也在臉書酸「覺青的力量:神擋殺神，佛擋殺佛。」董事長跟總經理起衝突，董事長請辭，哈哈哈哈哈哈哈哈!

網友也留言「吳小姐背景真是硬，好大的官威啊～」、「這樣也好 否則爽都是510爽 董事長沒領錢還要被議員幹 何苦」、「民進黨籍怎麼打民進黨主席護航的510？」、「未來的總統你敢嘴？！！」、「那可以找覺青自己來當董事長啊，反正沒人擋的了他」、「人家是皇帝命！」、「覺青的意志力不可忽視,連上級長官都陣亡了!」

(中時電子報)