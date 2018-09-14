「打侯」惹議！葉毓蘭揭「東廠公公們」羅織罪名手法

有媒體稱圖為侯友宜，但遭葉毓蘭否認。（原載於黨外雜誌自由時代週刊）

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中時電子報
／綜合報導
前促轉會副主委張天欽。（中時資料照）

促轉會副主委張天欽被爆在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」，事件曝光後引發極大爭議，張火速請辭。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭稍早揭露「東廠的公公們如何羅織罪名」。

張天欽讓促轉會儼然淪為執政黨選戰的打手，引發爭議。葉毓蘭稍早指出，張天欽在8月24日會議中，不顧南部水患，指示要發動對侯的攻擊，27日的自由時報赫見聳動的標題《29年前的今天侯友宜對盧修一強灌催淚瓦斯》，並附上一張照片。

葉毓蘭說29年前的8月27日，將盧修一逼出車外的人並不是侯友宜。當時帶隊官是台北市刑大薛啟芳隊長，率領葉海瑞及霹靂小組執行將黑名單人士遞送出境的任務，當時的警察配備也沒有催淚瓦斯，將盧修一嗆出眼淚的是霹靂悍警陳志傑自備的防狼噴霧。

「民進黨為了抹黑侯友宜真是很厲害，不管是以變造照片或指鹿為馬的方式，硬是說那個在現場的鬍鬚男是侯友宜」。葉毓蘭說，自民國65年8月14日至今，認識侯友宜42年又1個月，侯從來沒有留過鬍渣、蓄過鬚；雖然可能胖瘦不一，但每天會將鬍子刮乾淨，是侯友宜進入警官學校後養成的習慣。

葉毓蘭直言，當特定媒體配合東廠炒作盧修一議題時，雖然當年在現場執行勤務的薛啟芳、葉海瑞、陳志傑都願出面闢謠，但當時南部水患災情最慘的就是侯友宜的故鄉，並希望所有社會資源都應集中在救災上。葉最後說「善惡立見高下，侯友宜加油」。

(中時電子報)

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