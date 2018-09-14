萬里蟹不僅美味！紀錄片入圍首屆環境電影節

紀錄片劇照：蟹籠與耆老許八郎。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

從默默無名到全球知名，「萬里蟹」在當地居民、政府民間齊心打造，成為現在必備美食品牌，背後是許多感人的故事！新北市府為讓更多民眾了解萬里蟹的故事，拍攝萬里蟹紀錄片。以當地耆老許八郎一家為中心，記錄許多人同為萬里蟹品牌打拚的過程。可喜的是，這部入圍「第一屆環境電影節」，將於9月15日角逐「環藝影像獎」。

萬里蟹紀錄片記錄了當地漁民、蟹販、餐廳業者，以及學者共同為萬里蟹品牌打拼的過程，並於9月21日在產地─龜吼漁港首映，更多關於萬里蟹保育、復育、美食等內容，也能透過YOUTUBE「一看上影萬里蟹」頻道了解。

漁二代返鄉，以萬里蟹維生。（新北市漁業處提供）

「萬里蟹」紀錄片以當地耆老許八郎一家為中心，記錄萬里當地漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同為萬里蟹品牌打拼的過程。在短短50分鐘影片，鏡頭飛天、下海，將萬里蟹相關的豐富人文與景觀全部拍下，影片預告甫推出，隨即吸引上千人次觀看。

另外，今年也與社群平台OL365，推出「觀看萬里蟹影片回答問題」抽獎活動，祭出APPLE WATCH、萬里蟹禮盒、犀牛盾手機殼、卸妝霜、足膜、化妝包等獎項，最大獎為產季限定「鱻蟹宴」，要讓民眾一同大啖美味萬里蟹。

(中時電子報)

萬里蟹紀錄片30秒預告篇。（影音由新北市漁業處製作，取自YouTube）

「OL365」FB粉絲專頁
萬里蟹官網

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