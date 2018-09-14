陸風景區講解瞎掰野史 陸媒批：「偽歷史」低俗露骨令人生厭

2018年09月14日 11:09 旺報 潘維庭

陸媒「中國青年報」先前做出民調，97.4%的受訪者認為，風景區講解最常見問題是偏離景點本身和胡編亂造、前後矛盾；81.9%的受訪者希望聽到更多有事實根據的景點講解。《人民日報》 稱，想必很多遊客在景區參觀遊覽，都曾碰到以野史、宮鬥、傳說、段子為噱頭，信口開河、真假不分、缺乏內涵，「有些甚至歪曲歷史、庸俗荒誕、低俗露骨，令人生厭」。

諸如「這『天地一家春』是指皇帝從江南找來春、夏、秋、冬四位美女陪伴」、「這是香妃沐浴處，那是還珠格格墓地」等不靠譜的講解，《人民日報》14日專文稱，如果講解都是「偽歷史」，遊覽古蹟的價值就大打折扣，更有可能讓青少年先入為主地形成錯誤的歷史觀、文化觀，貽害無窮。

該文分析，當前旅遊需求已從「打卡簽到式」變為「深度體驗式」，上車睡覺、下車拍照已經過時，了解人文典故、豐富歷史知識成為遊客新需求；景區講解是旅遊服務的重要組成部分，也是歷史文化傳播的重要手段，面對遊客需求升級趨勢，景區講解服務也應提高品質，多一些挖掘文化內涵、忠於史實的靠譜講解。

國家博物館講解員袁碩認為，「講解員不能當『背詞機』，能打動人的永遠是故事和細節」，需要講解員閱讀大量歷史讀物、學術論文等獲取更多資訊，並將其轉化為生動有趣的講解詞，給遊客帶來收穫新知的快樂。

另外，有些風景區開發講解機或者手機應用App，雖然機器可以自動播放講解內容，「但像念電器說明書一樣講解景區歷史文化，沒有精彩故事，更沒有問答互動，無法給遊客滿意的旅遊體驗。」

文章提到，如在北京故宮，雖然專業講解員講解費用並不低，但講解員仍然供不應求，很多遊客排隊一兩個小時等待講解服務，這說明高品質的講解服務不缺市場；當知識經濟的興起，景區要想煥發新活力，不妨轉變思路，從賣紀念品為主向賣知識、賣服務等領域拓展，效果會更好。

(旺報 )