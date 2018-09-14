為了「狗事」殺人 判刑12年半定讞

桃園市謝姓男子（中）與前女友有財物糾紛，3日晚間攜帶打火機與瓦斯桶、預藏刀械到女方家中談判，卻與女子父親及家人發生扭打衝突，女子父親身中多刀送醫不治。（桃園市平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　106年10月3日

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桃園市謝姓男子與前女友有財物糾紛，2日晚間攜帶打火機與瓦斯桶、預藏刀械到女方家中談判，謝嫌拿出預藏水果刀往王父揮砍，造成王父身中多刀，經緊急送醫，仍流血過多傷重不治。（桃園市平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　106年10月3日

桃園謝姓男子因不滿王姓女友分手後避不見面，又不歸還他飼養的小狗，去年他帶著瓦斯桶、水果刀到王的住家嗆聲「要死大家一起死」，與王的父親扭打並持刀刺死對方，最高法院維持原判決，院考量他與死者家屬達成和解，將他依殺人罪判刑12年6月確定。

判決指出，33歲的謝男因認為王女分手後與他疏遠，且與王女有金錢糾紛，他還指責對方沒有歸還其飼養的小狗並竊取其財物，去年10月2日晚上他帶著瓦斯桶到王女位於桃園市平鎮區的住處，坐在瓦斯桶上並手持打火機恐嚇要一起死。

王女的弟弟見狀上面理論，謝男憤而以拳頭毆打對方，王女父親見狀衝上前去與他發生拉扯，他遭壓制在地上後隨即脫起身，從背包內取出水果刀朝王父左上胸處猛力揮刺3刀，王父送醫後因血胸死亡，行凶後逃亡的謝男被警方逮獲。

桃園地院依恐嚇及殺人等罪將謝男判刑13年6月，謝男不服提上訴，高院認為他恐嚇及殺人的犯行屬想像競合犯，應從一重只論處殺人罪，且他與死者妻子達成和解，依殺人罪改判12年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞

(中時 )

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