NBA》前狼王呼籲灰狼讓羅斯先發 但可能嗎？

2018年09月14日 11:08 中時電子報 黃及人

身為昔日「狼王」的退役球星賈奈特，如今公開力挺「飆風玫瑰」羅斯，應該擔任灰狼新球季先發控衛，而不是上季的傑夫提格，問題是以灰狼總教練席波迪的頑固個性來看，不太可能聽進賈奈特的建議，羅斯重返先發機率渺茫！

「他可是德瑞克羅斯，雖然他的年紀越來越大，但他的經驗閱歷與比賽領悟力還在，」賈奈特說，「他現在執行擋切戰術，比任何時候還要靈活，他能替隊友創造得分機會，自己也能搶分，所以我選擇羅斯擔任灰狼新球季先發控衛。」

擁有NBA史上最年輕年度MVP頭銜的羅斯，近年飽受傷勢所苦，加上性侵官司纏身，整體表現早已不如過往犀利，上季更被騎士交易到爵士，隨即遭釋出加入灰狼，簡直如同燙手山竽，幸好他在季後賽首輪重新找回昔日身手。

羅斯在上季季後賽首輪遭遇火箭5場比賽，不僅平均拿下14.2分、2.6助攻與1.8籃板，三分命中率更高達7成，表現彷彿回春，才讓賈奈特相信他已找回往日身手，足以扛下灰狼先發重任，卻把傑夫提格上季穩定表現徹底忽略。

畢竟灰狼今年3月會簽羅斯，也是因為席波迪曾是羅斯效力公牛期間的教頭，才會簽下羅斯當作傑夫提格的「備胎」，如今賈奈特建議席波迪改讓羅斯先發，恐怕只會徒增席波迪困擾，也不可能因此更換灰狼設定好的先發陣容。

(中時電子報)