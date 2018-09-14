高雄》不滿準公共化契約 保母到市府「野餐」

高雄300多位保母14日上午在市府前抗議，表達對準公共化托育政策的不滿，現場高喊「拒簽不合理契約、回歸舊有機制」口號。（林宏聰攝）

友善列印
中時
300多位保母上午前往高雄市政府前表達訴求，有些保母徵得家長同意，帶著收托的小朋友同行，也有家長親自加入聲援行列。（林宏聰攝）
高雄300多位保母、家長上午齊聚市府前「野餐」，高喊「拒簽不合理契約、回歸舊有機制」，並向社會局副局長葉玉如（右二）遞出陳情書。（林宏聰攝）
參加抗議活動的保母、民代們不滿社會局未於接下陳情書時對外說明，轉身卻受訪向媒體澄清，認為不尊重抗議群眾，現場一度情緒高漲。（林宏聰攝）

政府推動準公共化托育政策，基層保母認為權益受損，台北、新北、桃園、台中、高雄等地保母14日同步發起抗議活動，高雄300多位保母、家長上午齊聚市府前「野餐」，高喊「拒簽不合理契約、回歸舊有機制」，並向社會局遞出陳情書。

出面接下陳情書的高市社會局副局長葉玉如說，截至13日止，高雄有541人簽約成為準公共化托育保母，簽約率近20％，由於社會局已和保母溝通修改契約，拿掉大家有疑慮的部分，因此簽約數逐日增加，後續也會加強溝通，仍有爭議部分會呈報中央討論是否還有調整及修法空間。

300多位保母上午前往高雄市政府前表達訴求，有些保母徵得家長同意，帶著收托的小朋友同行，也有家長親自加入聲援行列，主辦單位在現場發放小餐盒，雖說是要大家就地「野餐」，但一談起準公共化托育政策，每個人滿腹牢騷，餐盒根本沒心情打開。

社團法人高雄市保母協會理事長張美寧說，一旦加入準公共化體系，未來想退出得繳違約金，若遇到「恐龍家長」，還得由政府評估是否能夠終止契約，根本是綁架保母，無視合格保母自由經營權。

臺灣保母總會理事長林鄧彩媚則表示，保母不發聲，政府不會重視，如今那麼多人站出來，就是要明確向政府表達立場，拒簽不合理契約，回歸舊制補助方式。

基層保母張瑛琇指出，政府一直說準公共化契約和原本登記制是一樣的，「既然一樣，何必要保母簽2次？」她說，以高雄行情來看，保母1小時收入平均約50元，還包水電吃住，比明年要調升為150元的基本時薪低這麼多，叫保母如何生活？

國民黨籍議員陳麗娜、陳玫娟、許慧玉等人也到場聲援，陳麗娜認為，平息爭議最單純的方式就是將6000元補助視為公共福利，以舊有機制進行管理，「搞不懂政府為什麼要弄得那麼複雜！」

(中時 )

內容正向 龍安國小即日起恢復借… 板橋大遠百韓國展 中秋好禮韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。