板橋大遠百韓國展 中秋好禮韓國直送

遠東百貨總經理徐雪芳（右）和韓國代表部代表補韓恩智（左）昨一起製作的韓式平壤冷麵，是兩韓峰會上金正恩的指定伴手餐。（板橋大遠百提供）

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板橋大遠百韓國展FruitGo韓國哈密瓜，中秋送禮推薦，2顆999元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百韓國展FruitGo韓國水梨，中秋送禮推薦，6顆1199元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百韓國展韓味屋明洞食堂薯條炸蝦串，150元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百韓國展So Natural完美定妝組，韓星愛用組，原價1650元、特價1180元。（板橋大遠百提供）

遠東百貨「2018韓流魅力 盡在遠百」韓國展上月16日起由11家分店接力，壓軸場昨（13日）起至25日在板橋大遠百在7樓活動中心及B1綠洲廣場推出，看好中秋節送禮商機，整體備貨量較去年增10%，當地直送的海鮮與水果禮盒有韓國西岸撈捕的龍脷，與水梨、哈密瓜和麝香葡萄等名產都有。

此外，到明洞必吃的薯條炸蝦串、炸雞、魚板等小吃，以及韓星愛用的美妝品也是人氣商品，像是韓星劉仁娜、APINK指定的So Natural完美定妝組，秀智、金泰熙、宋仲基推崇的LG生活健康金屬粉底完美妝容組等。

期間在展場單筆滿599元可抽韓國首爾來回機票；消費滿1500元，16日前送韓國Kerasys無矽靈彈力豐盈洗髮乳，17至20日送韓製石鍋，皆限量800份。預計13天目標業績可達2000萬元，較去1800多萬元增逾1成，提前為10月4日周慶化妝品預購暖身。

(中時 )

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