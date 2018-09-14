蓋深澳電廠破壞海岸 「軟絲爺爺」王銘祥批政府腦袋裝水

2018年09月14日 11:17 中時 葉德正

深澳灣海底珊瑚種類繁多，軟絲爺爺王銘祥呼籲不要官員不要腦袋裝水破壞珍貴海洋生態。（王銘祥提供）

反深澳燃煤電廠，國民黨新北市議員林金結、洪佳君與有軟絲爺爺之稱的潛水教練王銘祥14日舉行記者會，痛斥民進黨設深澳燃煤電廠，「將燒掉你我的肺」。軟絲爺爺王銘祥帶著這幾個月在深澳灣拍攝的生態照片說，象鼻岩附近海域，光是珊瑚群就有100公尺長，約500平方公尺，比十個藍球場還大，有玫瑰珊瑚等20幾種珊瑚堪稱「玫瑰花園」，是他看過北部珊瑚密度最高的地方，深澳灣多的是腦狀珊瑚，「但不缺腦袋進水的政府」，會將這些寶貴的照片景象提供給專業學者，作為學術依據。

從事潛水教學20餘年、曾催生「望海巷保育區」並致力於軟絲復育有「軟絲爺爺」之稱的王銘祥教練表示，過去台電總經理在立院以深澳灣裡「只有沙」並以教練非學術專業反駁，聲稱深澳電廠不會破壞在地生態，自從知深澳電廠將復闢後，和離岸生活工作室創辦人Gino，Ray，及幾位學者，自組調查小組，衝著台電說深澳電廠卸煤碼頭離岸堤附近海洋沒生態，他們要把真相攤給大家知道。

王銘祥說，玫瑰花園是他看過北部珊瑚密度最高的地方，離岸又近，水深約5米，浮潛就看得到，要長成這樣要幾百年，但深澳電廠建卸煤碼頭離岸堤，就要浚深，拋石拋泥覆蓋在珊瑚上，會害玫瑰花園窒息而死，北部有這樣的潛水寶地，應該發展觀光浮潛，怎麼忍心蓋電廠毀了它？不要腦袋裝水。

林金結也提到，台電與新北市環保局各委託學者莊秉潔的模擬報告，因為雙方使用的模擬方式、地形條件以及取樣的值不同，學者認為影響範圍從大台北、桃園、宜蘭地區，偏偏台電的報告卻認為，在地形條件下，對於台北、新北、桃園有影響，請中央不要再持續推動深澳電廠的重啟，也請蘇老縣長說清楚講明白到底反不反對深澳燃煤電廠？

洪佳君說，綠色和平公布的健康風險評估顯示，深澳電廠營運後的15年間，推估有576人因罹患缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病致死。雙北尤其嚴重，「新北市將勇冠全台198人，這些都是台電不會告訴你的事情」。

林金結、洪佳君及王銘祥，語重心長呼籲民進黨政府別再騙，請蔡英文總統、蘇老縣長把深澳電廠所帶來的污染，老老實實的告訴人民，不要一騙再騙，也請神通廣大的「促轉會」一起調查，深澳電廠的興建是否違反「轉型正義」。

(中時 )