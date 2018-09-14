花蓮》市場活力旺 徐榛蔚籲：拿出婦女堅毅精神

2018年09月14日 11:43 中時 范振和

花蓮縣長參選人徐榛蔚參加市場「抓斤秤兩」活動，掂掂白米斤兩後，拿下總冠軍。（范振和攝）

花蓮縣長參選人徐榛蔚參加市場活動，籲請大家發揮婦女同胞愛家護鄉的堅毅精神。（范振和攝）

花蓮縣長參選人徐榛蔚（右三）參加市場「抓斤秤兩」活動奪冠。（范振和攝）

「口袋只剩200元，明天晚上要辦桌請客怎麼辦？」花蓮縣長參選人徐榛蔚14日上午前往花蓮市重慶市場參加「市場活力旺．花蓮有go讚」活動時，期許與婦女同胞發揮堅忍精神，不要怕、辦好桌！

前縣長先生傅崐萁因合機案，被判8月徒刑定讞，徐榛蔚難過心情尚未平復，今天上午參加活動，一到現場即受到民眾熱情歡迎。感性的徐榛蔚轉述，一位原住民婦人「嘎嘎」（姊妹）緊抱著在耳邊告訴她：「阿嘎嘎達烙」（不要怕），讓她感動極了。

「為花蓮、為自己加油！」徐榛蔚引領喊完口號後，話峰一轉表示，她拿菜籃逛市場時，常發生早上所想的菜單和晚上的菜色不一樣，看到什麼素材就會想要做出什麼菜色，這就是婦女同胞很棒的地方。

她舉例說，口袋只有200元，明天晚上要辦桌請客怎麼辦？女主人會先翻翻家裡倉庫，看看高麗菜乾、豆仔乾等，能變化出什麼「澎湃」（豐盛）菜色，總不能讓頭家、家人「漏氣」，想方設法要讓200元發揮最大的效益，這就是女性的善巧、堅毅，她與大家共勉。

「市場活力旺」現場，徐榛蔚與市公所主任祕書翁美華、市代會主席蘇美珠、代表李振瑋、平島．部定、韓林梅等人參加「抓斤秤兩」，徐榛蔚猜量斗內白米重量750公克，結果一秤之下740公克，僅以10公克之微差奪冠，她笑得開懷，與會人士紛紛說，徐榛蔚平常扮演家庭主婦的角色，顯然不是蓋的！

(中時 )