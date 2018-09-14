痲瘋病患騎驢尋身世 一句話逼哭全場

2018年09月14日 11:40 中時 徐桐炘

首部入選坎城影展競賽片的埃及電影《逆著風的旅行》（Yomeddine），13日凌晨確定將代表埃及出征2019年奧斯卡最佳外語片獎項角逐。該片是由埃及新銳導演阿布巴卡蕭基（Abu Bakr Shawky）執導，描述一位孤兒幫著一名痲瘋病患尋找身世的感人故事，展現人性的善良與堅毅，電影在坎城放映時迴響熱烈，除首映獲得全場鼓掌致敬長達10分鐘外，還奪下由國際記者協會所頒發的「法蘭索瓦夏萊大獎」（François Chalais Prize），是埃及近年最受國際矚目的影片之一。

《逆著風的旅行》劇情描述一名從小被遺棄在痲瘋院的男子，孤獨地想找尋自己的身世，他在一位孤兒學徒協助下，騎著驢子、離開管制區，展開一場橫跨埃及的尋親之旅。該片今年在坎城影展舉行世界首映時，片中這名一輩子受疾病所苦的男子、好不容易找到父親時，委屈一問「當初為什麼要遺棄我？」幾乎讓全場觀眾感動得淚流滿面。

片中除了感人故事，也藉由這段尋親之旅，呈現出世人對痲瘋病患的冷漠與歧視，更側寫埃及社會在政治及信仰上的隱憂。該片如今肩負重任，將代表埃及參賽2019年奧斯卡，期望能打破該國掛零紀錄、成為61年來首部入圍奧斯卡的埃及電影。開羅國際影展主席穆罕默德赫辛（Mohamed Hefzy）十分看好，認為該片的誠懇感人，將會是埃及電影「最靠近奧斯卡的一次」。該片預計2019年4月在台上映。

(中時 )