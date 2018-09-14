緝拿「東廠張公公」歸案 新黨籲監委妻「大義滅親」

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中時

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，新黨台北市議員候選人蘇恆、林明正等人上午到監察院前上演行動劇，緝拿「東廠張公公」歸案，盼張天欽妻子、現任監委楊芳婉能「大義滅親」。新黨也呼籲監察院針對不受監督、破壞民主的黑機關促轉會，就其法源「促轉條例」向司法院聲請釋憲。

林明正說，在2018年的中華民國，竟有官員穿越到1618年的大明王朝，自比直達當今聖上的「東廠公公」，真的是「駭人聽聞」。林明正說，促轉會整天喊轉型正義，今天卻淪為選戰打手，整肅特定對象，而且民進黨政府現在還要切割張天欽，其他相關人員都沒有被調離現職，監委應主動介入調查。

蘇恆則列出張天欽等人及促轉會三大罪狀：第一，張天欽夥同蕭吉男、張世岳、許君如等人，自比為封建王朝的特務「東廠」，陰謀策劃與民進黨串通勾結，玩弄國家公器整肅異己，動搖中華民國民主憲政。幕後指使者更應查明，「到底是張公公假傳聖旨，還是真有高層授意？」

蘇恆指出，第二，張天欽家財萬貫，卻仍佔用官舍，甚至以促轉會公款支付私用家電、傢俱，相關罪行已被揭發。第三，促轉會擁有超級權力，不用法院搜索票就能隨時調查、封存、帶走任何機關團體或個人的東西，又因號稱「獨立行使職權」，行政院也說無法監督，成了名符其實的現代東廠，「不除之必然敗朝綱、亡國家！」

新黨呼籲監委對張天欽等人違反行政中立情事予以彈劾，並查明張天欽對特定異己發動整肅、操弄選舉行為是否幕後有人授意？何人授意？而張天欽雖已離職，仍請監委對他公款私用的違法行為予以彈劾，追回非法私用的公款。

(中時 )

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