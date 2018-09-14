小威廉絲崩潰之後對大坂直美說了什麼？

2018年09月14日 11:26 中時電子報 盧品青

多虧了小威廉絲(Serena Williams)在美網決賽的沒品表現，大坂直美奪冠的新聞熱度把男網都壓下去了，剛摘冠的喬柯維奇(Novak Djokovic)正邁向網壇最偉大男選手之路，卻被小威的失態風暴給吞沒。

大坂直美說：「我當時真的以為觀眾是在噓我，現場很吵，我腦中混亂，不知道發生了什麼事。」後來是小威廉絲靠近對她說：「妳表現很棒，觀眾不是針對妳。」然後她才從委屈的眼淚變成感動的眼淚。

事實上，大坂直美根本不知道小威為何發脾氣，「每次我看見對手發飆我就習慣躲到一邊去，所以我只聽到觀眾鼓譟，我始終沒聽見小威在吵什麼。」她也表示奪冠還是很光榮，沒有被這件事搞壞情緒。

英國媒體冷眼旁觀，藉機嘲笑美國人沒有運動精神。即使英格蘭足球流氓是出名的，有球迷也表示：「網球太放縱選手了，換成足球員妳敢嗆什麼性別歧視的，就直接吞紅牌出場了。」

性別歧視確實沒什麼道理，男網被抓違規的次數是女網的數倍，美國男選手強森(Steve Johnson)說：「我自己也常因摔拍和罵髒話被罰啊。」還有球迷指出，壞小子基瑞歐斯(Nick Kyrgios)多年來胡搞瞎搞，還不如小威廉絲崩潰一次的傷害。

小威太習慣打出種族牌、女權牌，日子一長容易引人反感，生了小孩之後她又聲稱為了天下的職業婦女而戰。有英國女球迷聽了不快，「妳賺那麼多錢是有分我嗎？妳憑什麼代表我們這些母親？」

小威喜歡扮演被壓迫者，批評美國社會對不起黑人女性，然而以她今日的地位，除了不是生為金髮美女之外還真沒什麼可抱怨的。

平日美媒因政治敏感不敢批評小威，但年輕的大坂直美也是半個黑人，小威的悲情牌終於失效，導致各界批評決堤而來。大家紛紛回想起小威過去是多麼煩人，法網最近不許她穿著黑豹緊身衣上場也要被她唸個半天。

英國女作家皮爾森(Allison Pearson)諷刺小威只在贏球的時候才有運動精神，「妳的糟糕球品即將跟妳的統治時代一起走入歷史了。」

(中時電子報)