陸年輕人笑台民主法治「自欺欺人」 黃創夏：丟臉丟到海外

圖為國民黨文傳會代理主委唐德明轟促轉會根本是民主之恥。（資料照,陳君瑋攝）

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中時電子報
／綜合報導

促轉會副主委張天欽在內部會議的「打侯」言論引發重大爭議，更被在野黨批為「選舉打手」，張被爆料後火速請辭。對此，資深媒體人黃創夏提及，有位來自大陸的年輕人在他臉書留言，笑台灣最自豪的「民主自由法治」，只是自欺欺人！讓黃不禁感嘆「真是丟臉丟到海外」。

促轉會副主委張天欽日前遭爆料，於8月24日在內部會議上，討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」。該事引發極大爭議，國民黨文傳會代理主委唐德明12日表示，這種假藉轉型正義之名，遂行不正義政治操作的行為，已經讓促轉會成為「民主之恥」。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇中，張天欽事件爆發，「促轉會」內相互唱和，自居「東廠」怡然自得，有名來自大陸的年輕人在他臉書留言訕笑，笑台灣最自豪的「民主自由法治」只是自欺欺人！黃創夏直呼「真是丟臉丟到海外了」。

「我真的強烈懷疑：台灣只有一個『東廠』，只有針對候友宜嗎？」黃創夏說看曝光的錄音紀錄，這麼好的「默契」說明了恐怕不是只有一場會議，而是每一次會議都如此「興高采烈」。且恐是很多的單位都是如此。

黃創夏感嘆表示，台灣民主自由法治真的大倒退，退到六百五十年前的「東廠」，甚至退到一千年前的「羅織當道」。

(中時電子報)

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