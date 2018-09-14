呼籲回歸登記！基隆保母：準公共化無需存在

2018年09月14日 11:44 中時 李怡萱

基隆市保母業職業工會理事長鄭林清良，今早9時許率30多名保母至市政府前陳情，鄭林清良指出，準公共化政策架構都出自現有法條，托育人員已經長期遵守，直言準公共化根本沒有存在的必要，呼籲政府回歸登記制。

鄭林清良表示，基隆市只有2成保母簽約，就是因為擔心日後「綁手綁腳、限制太多」，政府如果想補助托育，直接加碼補助家長就好，何必再要求保母簽「二次合約」？質疑錢明明是給家長，保母卻要承擔更多責任，非常不合理。

另外，準公共化政策的社會福利補助6000元，應該歸於登記制下的托育人員，讓所有照顧的托育兒都適用。

保母提交陳情書，由市府秘書長李銅城代為接收，以下為4點訴求：

一、準公共化政策的法條架構都出自登記制3、4、5、7、13第一項與兒少法49條，目前登記制的托育人員都嚴格遵守中，故準公共化無需存在。

二、政府憂心補助多少，托育人員漲價多少，所以政府要求托育人員簽行政契約，但在登記制管理辦法第20條中，就有規定托育人員收費標準，托育人員也遵守中，故簽準公共化的行政契約無此需要。

三、請將登記制中，原有的社會福利補助3000元直接升級加碼成6000元。

四、○○縣（市）政府辦理未滿二歲兒童托育準公共化服務合作申請書而且是用申請書字樣，但此約並未有跟托育人員有相關聯的事宜，為何是由托育人員申請呢? 托育人員並無申請條件，應是由家長提出才對，家長才是需要簽行政契約之乙方。

(中時 )