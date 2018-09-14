參與審判模擬法庭 台北地院模擬「事先不接觸卷證」攻防

台北地院14日舉行第二輪「國民參與刑事審判模擬法庭」活動，由受命法官進行準備程序庭。(王己由攝）

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台北地方法院今(14)日上午舉行第二輪「國民參與刑事審判模擬法庭」活動，進行準備程序庭，這次的模擬職業法官與國民法官一樣，事先不接觸起訴卷證，避免對被告產生「先入為主」的偏見，一切攤開在法庭上攻防。

北院表示，本次模擬程序是以司法院最新的「國民參與刑事審判法」草案版本為依據，選案後嚴格貫徹草案精神，由檢察官及辯護人各自向對方提出己方證據，法官於準備程序中依據雙方主張排定審理計畫後，雙方必須徹底聚焦於審理庭的訴訟攻防，各自舉證說服國民法官與職業法官，

因此不再像以往檢察官起訴被告時，便將所有卷證送交法院，職業法官拿著這厚厚一疊的卷證主導其後之調查程序，因而可能使法官在調查審理前就「戴上有色眼鏡」，對被告有罪或無罪產生偏見印象或預設立場；本次模擬，職業法官與國民法官相同，「事先不接觸卷證」，一切法庭上見。

這次的模擬案件為66歲的曾姓男子，與母親同住在台北市萬華區，他與母親發生口角後，在2017年10月23日凌晨3時左右，於先在屋內徒手掐昏母親，後來再到屋外的機車拿捆物繩，用繩子纏繞再被害人脖子，導致她因窒息、呼吸衰竭而死亡，台北地檢署偵辦後依殺害直系血親尊親屬罪起訴曾男。

這次參與模擬案件人員，包括合議庭審判長吳永毅、受命法官文家倩、陪席法官歐陽儀；到庭論告檢察官為北檢李進榮、黃嘉妮、林俊廷；被告律師沈元楷、陳曉鳴、洪維德。被吿曾男則由北院法警長林茂生扮演，為求逼真法警長還戴上手銬被提解到庭，進入法庭才解除戒具，完全模擬真實被告受審提訊情況。

北院今年初舉辦第一輪「國民參與刑事審判模擬法庭」活動後，今舉辦第二輪模擬法庭活動，進行準備程序，將在10月17日上午9時30分進行模擬法庭國民法官選任程序，同日下午2時30分、10月18日上午9時30分接續進行審判程序；10月18日下午經國民法官與職業法官共同評議後宣判，隔日上午9時30分在進行研討會。

(中時 )

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