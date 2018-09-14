台中》保母抗議簽約不合理 中市府：已放寬居家托育收費審議申請資格

台中近百名保母與家長發起14日到市府抗議「反對以家長補助綁架保母簽約，造成保親關係緊張」等九大訴求爭取工作權。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市府社會局長呂建德表示，台中市政府升級「托育一條龍2.0」，維持0至6歲托育補助，更進一步將保母首次提出個案調價審議申請所須具備的服務年限。（盧金足攝）
台中市近百名保母與家長羅廷瑋14日上午到台中市府廣場抗議，高呼口號，拉陳情布條。（盧金足攝）

中央準公共化托育政策上路，卻引發不少反彈，台中近百名保母與家長發起14日到市府抗議「反對以家長補助綁架保母簽約，造成保親關係緊張」爭取工作權，獲新北、台北、高雄、桃園等縣市響應。對此，台中市府社會局長呂建德表示，考量各地物價，訂出每區收費標準為1萬2000元至1萬4000元，還設個案調價審議機制，放寬居家托育個案收費審議申請資格，友善保母，增進居家托育人員權益達成雙贏。

「拒簽不合理契約！」台中市近百名保母與家長羅廷瑋今天上午到台中市府廣場抗議，高呼口號，拉著陳情布條表達「反對以家長補助綁架保母簽約，造成保親關係緊張」等9大訴求」，獲其他縣市保母響應同步抗議。

家有8個月大孩子的家長羅廷瑋表示，他是一名里長，舉辦保母課程時聽到保母的心聲，他決定與保母一起站出來，表達終止過勞、不當廉價工具、反對同工不同酬、還我工作權生存權、要三等親一視同仁、回歸市場機制、要求加入勞保、要自孫自孩不占名額的訴求。

保母抗議中央訂的準公共化托育政策太倉促，沒聽他們的心聲，而且不簽約的保母就變成「黑名單」，但他們憂心一旦簽約，市府握有更改內容的機制，對保母權益不公平，要求契約內容須經保母與政府雙方同意才能異動。

台中市府表示，為創造家長托育與居家托育人員的權益雙贏，台中市政府除升級「托育一條龍2.0」，維持0至6歲托育補助，更進一步將保母首次提出個案調價審議申請所須具備的服務年限，從4年縮短為2年，之後每年都可提出申請，對保母更友善；同時，市府也積極向中央爭取，可收托人數計算方式應排除保母自己的小孩，保障居家托育人員權益。

呂建德指出，今年起，市府將保母首次提出申請的服務年限資格縮短為2年，而且之後每年都可以申請調費審議，不僅讓審議指標對保母更友善，也讓收費更能即時反映物價。至於各區明年的收費標準是否調整，目前正由托育價格委員會研議中。

目前衛福部社家署規定每名居家托育人員最多只能收托4名幼兒，其中包括居家托育人員自己的小孩，因此，若育有自己的幼兒者，會減少家居托育人員的收入。

為保障居家托育人員生計，市府會積極向中央反映，爭取收托人數計算方式，讓不論是準公共化托育政策或托育一條龍2.0，能在家長受益的同時，也增進居家托育人員的權益，整合中央及地方政策，發揮1+1大於2的功效。

(中時 )

陸年輕人笑台民主法治「自欺欺人… 《全台最速報》北農成政治角力場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。