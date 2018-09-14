台中》保母抗議簽約不合理 中市府：已放寬居家托育收費審議申請資格

2018年09月14日 11:42 中時 盧金足

台中市府社會局長呂建德表示，台中市政府升級「托育一條龍2.0」，維持0至6歲托育補助，更進一步將保母首次提出個案調價審議申請所須具備的服務年限。（盧金足攝）

台中市近百名保母與家長羅廷瑋14日上午到台中市府廣場抗議，高呼口號，拉陳情布條。（盧金足攝）

中央準公共化托育政策上路，卻引發不少反彈，台中近百名保母與家長發起14日到市府抗議「反對以家長補助綁架保母簽約，造成保親關係緊張」爭取工作權，獲新北、台北、高雄、桃園等縣市響應。對此，台中市府社會局長呂建德表示，考量各地物價，訂出每區收費標準為1萬2000元至1萬4000元，還設個案調價審議機制，放寬居家托育個案收費審議申請資格，友善保母，增進居家托育人員權益達成雙贏。

「拒簽不合理契約！」台中市近百名保母與家長羅廷瑋今天上午到台中市府廣場抗議，高呼口號，拉著陳情布條表達「反對以家長補助綁架保母簽約，造成保親關係緊張」等9大訴求」，獲其他縣市保母響應同步抗議。

家有8個月大孩子的家長羅廷瑋表示，他是一名里長，舉辦保母課程時聽到保母的心聲，他決定與保母一起站出來，表達終止過勞、不當廉價工具、反對同工不同酬、還我工作權生存權、要三等親一視同仁、回歸市場機制、要求加入勞保、要自孫自孩不占名額的訴求。

保母抗議中央訂的準公共化托育政策太倉促，沒聽他們的心聲，而且不簽約的保母就變成「黑名單」，但他們憂心一旦簽約，市府握有更改內容的機制，對保母權益不公平，要求契約內容須經保母與政府雙方同意才能異動。

台中市府表示，為創造家長托育與居家托育人員的權益雙贏，台中市政府除升級「托育一條龍2.0」，維持0至6歲托育補助，更進一步將保母首次提出個案調價審議申請所須具備的服務年限，從4年縮短為2年，之後每年都可提出申請，對保母更友善；同時，市府也積極向中央爭取，可收托人數計算方式應排除保母自己的小孩，保障居家托育人員權益。

呂建德指出，今年起，市府將保母首次提出申請的服務年限資格縮短為2年，而且之後每年都可以申請調費審議，不僅讓審議指標對保母更友善，也讓收費更能即時反映物價。至於各區明年的收費標準是否調整，目前正由托育價格委員會研議中。

目前衛福部社家署規定每名居家托育人員最多只能收托4名幼兒，其中包括居家托育人員自己的小孩，因此，若育有自己的幼兒者，會減少家居托育人員的收入。

為保障居家托育人員生計，市府會積極向中央反映，爭取收托人數計算方式，讓不論是準公共化托育政策或托育一條龍2.0，能在家長受益的同時，也增進居家托育人員的權益，整合中央及地方政策，發揮1+1大於2的功效。

(中時 )