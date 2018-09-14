《全台最速報》北農成政治角力場 陳景峻請辭董事長

北農成政治角力場 陳景峻請辭董事長

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中時電子報
綜合報導

◎北農成政治角力場 陳景峻請辭董事長

身兼北市副市長、北農董事長的陳景峻剛剛出面證實，董事長一職將做到9月底為止。他指出，身兼二職導致角色混亂，加上一年多來北農成為政治角力場所，辭職是較好的做法，以免造成北市府、中央政府、北農以及他自己繼續受傷。

◎宜蘭勇男救女童溺斃 女友今燒炭身亡

悲上加悲！宜蘭縣今（14）日發生一起女子在民宅內燒炭自殺案件，救護人員趕到現場後，女子已經明顯死亡，經核對身份赫然發現，死者竟是之前在宜蘭內埤海灣下水救人卻不幸溺斃的吳東樺女友。

◎新莊高樓大火 工務局：將進一步鑑定

新北市新莊區副都心旁一處預計興建30層樓的大樓工地，昨（13）日晚間竄出火舌，因工地內部堆積大量板模、電線材料及切割用乙炔，火勢不可收拾，幸經救援後火勢控制無人傷亡，但截至今天上午，大樓高處仍有殘火；新北消防局與工務局人員14日到場會勘，發現16樓與24樓燒毀情形最為嚴重，工務局表示，目前現場只能看到表面受損狀況，將由結構技師公會與建築是工會進一步鑑定，才能決定要採補強或拆除後續處理。

◎不滿準公共化契約 保母到市府野餐

政府推動準公共化托育政策，基層保母認為權益受損，台北、新北、桃園、台中、高雄等地保母14日同步發起抗議活動，高雄300多位保母、家長上午齊聚市府前「野餐」，高喊「拒簽不合理契約、回歸舊有機制」，並向社會局呈遞陳情書

(中時電子報)

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