捲桃色風波自殺不成失憶 被媽拎回家展開新生活

2018年09月14日 12:23 中時 潘鈺楨

女主角卡門瑪芝舞技靈活生動。（牽猴子提供）

蟬連二周西班牙本土電影票房冠軍《我的媽咪金搖擺》，貼近生活的家庭喜劇，加上輕鬆洗腦的歌舞元素，在西班牙電影節開幕片放映時，就讓現場觀眾拍手叫好。西班牙喜劇一哥帕可李昂（Paco León）和硬底子演員卡門瑪芝（Carmen Machi）再次聯手出擊，發燒好口碑讓票房突破600萬歐元（約2億元台幣）的票房好成績，總觀影人次高達百萬人。同時《我的媽咪金搖擺》獲得蒙地卡羅喜劇電影節最佳影片、最佳女演員雙料大獎，成為本年度西班牙最夯的歌舞喜劇。

《我的媽咪金搖擺》帕可及卡門睽違3年再度攜手合作，演出人生勝利組的帕可，意外地捲入桃色風波，成為眾人唾棄的「國民黏黏哥」，喪志的他自殺不成，反倒弄巧成拙失去記憶，而卡門飾演他從未謀面的親生媽咪目睹事故現場，意外展開溫馨爆笑新生活。逗趣的故事就和他們第一次合作的故事情節相似，兩人2005年在電視情境喜劇《艾達》（Aída）初次合作，演出一對愛搞怪又爆笑的姐弟檔，將近10年的長壽喜劇深植人心，也讓他們成為西班牙家喻戶曉的人物。兩人對手角色從「姐弟」升級成「母子」，讓與帕可相差十歲的卡門哭笑不得。

事實上，帕可和卡門長年培養的絕佳默契，讓 72歲的西班牙資深導演費南多寇洛摩（Fernando Colomo）十分讚賞，不論是演技、舞蹈以及表演互動，都讓他不禁聯想起經典歌舞鉅作《萬花嬉春》的金凱利和黛比雷諾絲。而《我的媽咪金搖擺》劇組更突發奇想設計一款致敬《樂來越愛你》的KUSO版海報，除了將原來洛杉磯的景色置換成巴塞隆納，帕可和卡門唯妙唯肖的神情，更讓人看了捧腹大笑。

《我的媽咪金搖擺》講述人生勝利組費德（帕可李昂飾）意外地捲入桃色風波後，成為眾人唾棄的「國民黏黏哥」！喪志的費德自殺不成，反倒弄巧成拙失去記憶，從未謀面的親生媽咪維吉娜（卡門瑪芝飾）目睹一切，自告奮勇與兒子費德展開爆笑新生活！韻律感超強的維吉娜與一群人生不順遂的「地方媽媽」共組街舞團，打破千篇一律的魯蛇生活，是否能帶領費德找回自己真正的歸屬呢？電影全台上映中。

(中時 )