調查局查緝竊佔國土案 絕美打卡聖地淪廢土堆積場

2018年09月14日 12:03 中時 張孝義

新北市石碇區國有土地遭民眾非法竊佔，興建宮廟。（調查局提供）

台中市和平區及新社區業者竊佔國有地或違法開發山坡地開發經營知名親子露營區。（調查局提供）

彰化花壇廢耕農地被租用違法填埋廢棄物。（調查局提供）

戶外露營活動正夯，民眾可能不知道前往露營的場地可能是違法的「山崩地滑地質敏感區」，調查局13日動員15個外勤處站，同步在全台各地展開破壞水土保持案件，包括台中知名的大雪山挹翠谷露營區、梅林親水岸營區等，都被查緝，調查人員搜索6個處所，約談涉案人104人，偵訊後移送各地檢署複訊。

這次查緝的重點地區包括，新北市石碇區的行德慈惠堂宮廟竊佔國土達2000餘平方公尺，約有6個籃球場，新竹寶山鄉的「迴龍步道」多筆闢建的觀光農場，包括雙峰段、雞油凸段共計6個足球場面積的土地被非法整地開挖。

苗栗縣頭屋鄉自清道光年間就存在的知名「墨硯山步道」被濫倒廢土及建築廢棄物，面積達18個足球場，另有台中的大雪山挹翠谷露營區、梅林親水岸營區，竊佔國土達3公頃。台南白河廢棄的昇光泰公司廠房，被不肖業者租用堆放煉鋼爐石廢料達數萬立方公尺，廢料高達3層樓。彰化縣花壇鄉的廢耕農地被租用開挖回填汙泥、廢棄物。

調查局強調，這些違法破壞國土的業者，地方政府多先行政裁罰，不過，面對違法暴利，這些不肖業者都付得起罰金，於是展開刑事偵查作為，同時將協調國有財產局，訴訟追回被竊佔的國有土地。

(中時 )