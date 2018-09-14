柚子配藥吃母湯！醫：恐造成器官不良反應

2018年09月14日 12:20 中時 高彥哲

院方現場教導民眾用藥安全，並提醒民眾柚子雖富含維他命C及膳食纖維，但不能與慢性病藥物並同食用。（高彥哲攝）

中秋節佳節歡喜團聚，民眾除了烤肉賞月外，少不了的就是象徵團圓保佑的柚子，但您知道嗎，在服用藥物同時如果又把柚子吃下肚，不但藥效無法發揮預期作用，更可能與藥物產生互作用，造成器官不良反應。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，一般民眾都知道用藥同時不能吃葡萄柚，但柚子與葡萄柚都是芸香科桔梗屬的水果，其中含有的呋喃香豆素(furanocoumarin)成分會抑制肝臟酵素的代謝，特別是有服用慢性病特定藥物者如果用藥時同時吃下這類水果食物，會增加用藥風險，輕則暈眩嗜睡、最嚴重可能導致缺血性心肌梗塞或急性腎衰竭，但因每個人體質不同，家中如有用藥患者則建議至少相隔半小時以上後再吃。

院方表示，柚子雖為天然水果，一般人還是要適量攝取，柚子富含維他命C及膳食纖維，熱量也是非常可觀。一般柚子2至3片（165g）的熱量約60大卡，為1份水果量，健康成人每日水果攝取量約為2份。

除了有飲食管理及口腔保健的健康講座幫助民眾活出健康概念，也邀請到今年5月至韓國參賽奪得精緻甜點、藝術麵包、歐式麵包三項金牌的專業烘焙師傅張宴瑜現場教導製作DIY月餅，佳節大快朵頤之餘，隨時注意食物攝取的均衡及份量控制，少一點負擔多一點健康，人人都可以過一個健康快樂的中秋佳節。

(中時 )