柚子配藥吃母湯！醫：恐造成器官不良反應

可能與柚子或葡萄柚產生交互作用的藥物。（高彥哲翻攝）

友善列印
中時
高彥哲
院方現場教導民眾用藥安全，並提醒民眾柚子雖富含維他命C及膳食纖維，但不能與慢性病藥物並同食用。（高彥哲攝）

中秋節佳節歡喜團聚，民眾除了烤肉賞月外，少不了的就是象徵團圓保佑的柚子，但您知道嗎，在服用藥物同時如果又把柚子吃下肚，不但藥效無法發揮預期作用，更可能與藥物產生互作用，造成器官不良反應。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，一般民眾都知道用藥同時不能吃葡萄柚，但柚子與葡萄柚都是芸香科桔梗屬的水果，其中含有的呋喃香豆素(furanocoumarin)成分會抑制肝臟酵素的代謝，特別是有服用慢性病特定藥物者如果用藥時同時吃下這類水果食物，會增加用藥風險，輕則暈眩嗜睡、最嚴重可能導致缺血性心肌梗塞或急性腎衰竭，但因每個人體質不同，家中如有用藥患者則建議至少相隔半小時以上後再吃。

院方表示，柚子雖為天然水果，一般人還是要適量攝取，柚子富含維他命C及膳食纖維，熱量也是非常可觀。一般柚子2至3片（165g）的熱量約60大卡，為1份水果量，健康成人每日水果攝取量約為2份。

除了有飲食管理及口腔保健的健康講座幫助民眾活出健康概念，也邀請到今年5月至韓國參賽奪得精緻甜點、藝術麵包、歐式麵包三項金牌的專業烘焙師傅張宴瑜現場教導製作DIY月餅，佳節大快朵頤之餘，隨時注意食物攝取的均衡及份量控制，少一點負擔多一點健康，人人都可以過一個健康快樂的中秋佳節。

(中時 )

喝咳嗽藥水竟會導致便秘？食藥署… 周大觀基金會「全球熱愛生命獎章…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。