「民進黨年底選舉會出奧步嗎」他辦投票結果一面倒

國民黨北市議員候選人羅智強6日在臉書舉辦投票問「你覺得2018年九合一選舉，民進黨會出奧步嗎？」96%網友都認為會，而且提出各種奧步的可能性。(羅智強臉書)

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中時電子報

民進黨堪稱「最會選舉的政黨」，國民黨北市議員候選人羅智強6日在臉書舉辦投票問「你覺得2018年九合一選舉，民進黨會出奧步嗎？」96%網友都認為會，而且提出各種奧步的可能性，例如「開票人員搞不好都是民×黨的吧」、「操作兩岸軍事緊張，進入高度戒備狀態」等。

國民黨北市議員候選人羅智強6日在臉書發文「最近，愈來愈多人提出示警，提醒大家注意民進黨選前會出奧步。因為，民進黨執政崩盤、選情告急，極有可能在選前大出奧步，以求翻身。過去包括吳敦義被造假有緋聞的錄音帶、黃俊英被誣陷發走路工，乃至於阿扁的2顆子彈...都造成選舉翻盤。」

他發起投票問，「你覺得2018年九合一選舉，民進黨會出奧步嗎？」投票結果96%網友都覺得民進黨一定會出奧步。

羅智強問大家覺得民進黨會出什麼奧步?網友提出「可能操作兩岸軍事緊張，進入高度戒備狀態。押上全民的安全」、「宣佈戒嚴+1」、「做票，他們一定會做票」、「換票匭？找人蓋章？票匭遺失」、「開票人員搞不好都是民×黨的吧」、「如何有那麼多人能在各投開票所防止做票是關鍵，中選會都不中選會了」、「抱個小孩或拿條內褲說是韓國瑜的」、「依他們的黨性，什麼奧步都有可能！搞不好會說羅智強在暗戀蔡英文 」、「利用司法力量，欲加國民黨候選人的罪名」、「作票，尤其民調拉距近的。他們有輸不起的賊心。」

(中時電子報)

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