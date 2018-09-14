周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」得主國籍達59國

2018年09月14日 12:09 中時 李宜秦

活動序幕在貓空展開，期望能藉由生命鬥士的奮鬥故事，向世人傳遞「愛」。圖／李宜秦攝

周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，今年已是第21年，得獎者多達400多名、國籍多達59國，創辦人周進華說「希望透過得獎者的生命故事，推動熱愛生命的精神，只要活著就有希望、就有未來！」

周大觀文教基金會今年舉辦的「選真實、舉善美」系列活動正式開跑，今年的得獎者包括荷台傳愛夫妻唐睿謙與林士琪、西班牙癱瘓國會議員巴紐、芬蘭希望大使安迪・潘蒂凱寧、烏克蘭輪椅模特兒亞歷珊卓‧庫塔斯、印度孤兒之母辛杜泰‧薩普卡爾、日本喜憨鋼琴天使川嶋絢、加拿大台裔追光勇士嚴榮宗。

與哥倫比亞反毒英雄璜曼努爾葛藍、中國大陸肌萎作家刁艷華、台北乳癌救星張金堅、瓜地馬拉窮人導師卡洛斯・巴爾加斯、美國安寧天使凱西霍爾、尼泊爾癱瘓畫家阿米爾・寶贊、大陸血癌救星陸道培、銅鑼達人吳宗霖、自閉天使王妤文、多藝喜憨天使陳舒妏、客家抗癌博士蔡林樟。

周進華表示，期望透過分享生命鬥士們的生命故事，感化世人，「希望北北基成為熱愛生命的城市，這些勇士送來『愛』，若政治人物能以愛為核心價值，必然能以更多同理心執行工作，幫助更多需要幫助的人們」。

談到如何堅持舉辦生命獎章活動21年，周進華說起源是因他的兒子周大觀，周大觀年僅10歲就罹患癌症，周進華與其夫人陪著兒子在醫院抗癌2年半，短短2年半的時間，院內就走了10位病童，讓他們很是感觸。

於是周大觀告訴周進華，「把我們這麼艱難活著卻還是要努力活下的的精神傳播出去」，因此周進華雖然在籌辦基金會活動時，頻因經費不足等困難遭遇挫折，卻仍孜孜不倦地持續努力。

周進華提及，今年台灣的外交頻頻受挫，甚至連大陸得獎者的入台證都很難辦理，因此公益團體更應該站出來，讓全世界一同感受台灣的熱力與奇蹟，用軟實力讓世界看見台灣，他說「明年得獎人的推薦名單已有30幾位，希望全球195個國家都能有生命勇士得獎者」。

(中時 )