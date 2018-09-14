黎明幼兒園爭取原地保留 中市府：尊重法院判決

「黎明幼兒保留行動」14日到台中市府廣場抗議，提出「要求台中市政府撤銷單元二重畫會申請假執行強拆的決議」等三點訴求。（盧金足攝）

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「黎明幼兒園保留行動」14日上午到台中市府廣場抗議，呼籲台中市府正視2008年行政疏失，並負起政治責任，提出「要求台中市政府撤銷單元二重畫會申請假執行強拆的決議」等三點訴求，要求市府提出具體政治承諾。對此，台中市府地政局回應表示，自辦市地重畫依司法機關的見解屬地主與重畫會的私權行為，其爭議依現行法規，由地主與重畫會雙方以訴請法院裁判方式解決，市府尊重法院判決結果。

「黎明幼兒園保留行動」今天在台中市政府門口，舉行「恐龍法官殺人 鴕鳥市府踹共」記者會，提出包括要求台中市政府撤銷單元二重畫會申請假執行強拆的決議、要求台中市長林佳龍出面召開黎明幼兒園、單元二重畫會與台中市政府的「三方協調會」，協商解決黎明幼兒園原地保留爭議。

此外，也要求台中市政府針對2008年單元二會員大會理監事選舉的違法弊端以及地政局核定該重畫會成立的違法行政，進行徹底調查，必要時依法解散單元二重畫會。

台中市府表示，黎明幼兒園因拆遷訴訟案，經台中高分院更三審敗訴，台中黎明幼兒園位屬於南屯區單元二黎明自辦重畫區範圍，其地上物坐落於「25米道路用地」、「公園用地

」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地，訴訟雙方各有堅持並已纏訟多年。

針對「黎明幼兒園保留行動」提出撤銷假執行強拆決議、市府召開協調會及解散單元二重畫會等三點訴求。

台中市府地政局表示，依照法院的判決結果，重畫會可以繳交擔保金後向台中地方法院申請執行拆除，是否申請執行由重劃會決定，市府無權撤銷法院判決。

另外，市府之前除了積極介入爭取緩拆，也做了非常大的努力及協調，並逐一釐清問題，目前雙方仍各持己見，無法取得共識，因此才尋求司法訴訟方式解決。

地政局強調，市府在審核所有自辦市地重畫的程序中，皆是依法行政、依法審核、依法監督，自辦市地重畫依司法機關的見解屬地主與重畫會的私權行為，其爭議依現行法規，由地主與重劃會雙方以訴請法院裁判方式解決，市府尊重法院判決結果。

(中時 )

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