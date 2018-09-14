反準公托》托育新制上路 不孕保母含淚放棄試管嬰

2018年09月14日 12:07 中時 蔡依珍

不滿托育新制，60保母桃市府前抗議怒吼喊不公。(蔡依珍攝)

議員黃敬平和萬美玲也帶著600份保母具名聯署書轉交給社會局。(蔡依珍攝)

議員黃敬平和萬美玲也帶著600份保母具名聯署書轉交給社會局。(蔡依珍攝)

許多保母帶著孩子一起來抗議。(蔡依珍攝)

許多保母帶著孩子一起來抗議。(蔡依珍攝)

托育新制8月上路，桃園逾60名保母響應全台串聯，到桃市府前怒吼，滿腹苦水抱怨公共化害年輕保母不敢生，有不孕症、正在奮鬥試管嬰兒的盧新琪就因此放棄「做人」，林口長庚附近的張柏淵更怨嘆過去3節獎金是半薪，如今最高只有2千元，變相減薪限制又一堆，數場說明會又只是官話、甚至不肯保母們發言，痛斥「加入準公共化就是優質保母」標準何在？

社會局強調，加入準公共化簽約之後，維持現有管理機制，收費仍依據「桃園市居家式托育服務收退費項目及基準」辦理，且桃園另外補助簽約的保母每年1萬元托育專業服務津貼，較其他縣市更佳，目前已有714名保母、45家私立托嬰中心提出簽約，至於爺奶帶孫等親屬保母無法補助的規定，因屬中央規定，社會局會協助向中央反映，呼籲只要在本月底完成簽約，家長準公共化補助都可追溯自8月起請領。

39歲的盧新琪是平鎮保母，過去登記制自己1個孩子算1個、但新制上路後自己1個孩子算2個、1保母最多只能帶4個，她感嘆自己有不孕症，一直在做試管嬰兒奮鬥，但試管嬰兒很容易有雙胞胎、甚至多胞胎，她有公婆要養，不能沒有薪水，只能忍痛放棄生育，為了領補助、保母只能交換帶小孩。

在龜山服務的張柏淵客群來自林口長庚醫院醫護，直言20年前社區托育月薪就是1.5萬、3節獎金是半薪，近年月薪升到1.6萬，但新制卻讓他們減薪、「倒退」到20年前的1.5萬，且服務的都是常要上夜班的醫護人員，新制超過14小時就是全日托，父母都是醫護者只能含淚把日托當全日托付錢，他也感嘆，全日托算帶2個小孩、上限也只能到2.5萬元，許多保母寧可實質帶2個小孩、賺3萬，也不要帶全日托，托育環境反而更糟糕。

當20年保母的傅茂鳳也說，雖然桃園另外補助設備費1年1萬元，但室內溜滑梯、淨水器等一應俱全，到哪裡生收據領補助？痛斥為何要把簡單市場機制複雜化，說明會更是完全沒有給她們表達的機會，手高舉官方恍若未聞，官腔官調回應不是打壓是什麼？不參加還好、參加了反而更憤憤難平！直言家長也相挺，鼓勵她們站出來喊不公。

保母們直言，新制以家長為尊，是片面照顧家長的不平等條約，造成「保親」關係緊張，就算家長臨時解約也不能收違約金，「一班勞工失業都有補助，為何保母不能？」政府鼓勵生育，卻用家長綁架保母，大聲疾呼要求修改契約，「不要因為選舉考量，爛政策急就章上路！」

議員黃敬平和萬美玲也帶著600份保母具名聯署書轉交給社會局，強調1個月前已經有1600位保母聯署，如今人數達2200人，上路1個半月反對人數有增無減，代表合約有很大問題，要求桃市府正視，也強調絕不能把聯署保母列入「黑名單」，「我們議員會緊盯著你們！」

(中時 )