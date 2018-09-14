山竹颱風掰掰！週六日來淡水 賞夕陽、玩扭蛋

2018年09月14日 12:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋高氣爽！原本以為會侵台的強颱「山竹」因為路徑偏南向，目前週六日的天氣，北台灣天氣應是晴朗高溫偶雨！趁著假期，不妨大小朋友來淡水走走吧！除能賞美麗夕陽、吃美味小吃，還有「玩扭蛋獲好禮」活動，盼大家認識淡水的美，希望大家一起來淡水漁人碼頭浪漫一夏，讓你歡樂FUN暑假。

小朋友開心轉扭蛋。（新北市漁業處提供）

年夏天新北市政府漁業處在淡水漁人碼頭推出「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」系列活動，第六波「玩扭蛋獲好禮」活動於本週歡樂登場！本次活動規劃在9月15日及16日，下午4點及6點，免費提供民眾轉扭蛋機活動，採現場報名，每日限額200名，歡迎大家來淡水漁人碼頭，共渡愉快歡樂的週末假期。

摩天輪。（新北市漁業處提供）

漁業處表示，本次活動特別結合淡水漁人碼頭商家，舉辦扭蛋送好禮活動，讓民眾來到漁人碼頭，不僅可以看海天一色的美景與夕陽落日，也可以享用淡水區漁會合作的等一個人咖啡與魚藏鮮甜海味，與水灣公司精心特調的飲料與別具風味的美食套餐等在地美味，以及五星級福容飯店的精緻餐點，還有機會獲得星鑽項鍊、藍牙喇叭、掌上遊戲機等好康的禮品贈送，帶給大朋友、小朋友一個不一樣的假期，絕對是闔家出遊的最佳去處!。

本次活動規劃在9月15日至16日下午4點及6點兩個時段，地點為噴水池廣場服務台，免費提供民眾轉扭蛋獲好禮，活動採現場報名，每日限額200名(每時段各100名)，共400名。

滑水道。（新北市漁業處提供）

另外，貼心提醒您，如天候不佳或是其他不可抗力之因素，活動將有暫停之可能，民眾出遊前可撥打主辦單位聯絡電話洽詢（0926518920陳先生）。

漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，陸續開發了情人橋、浮動碼頭及遊艇專用碼頭等，港區也在商家配合政府的用心經營下，讓漁人碼頭成為北台灣知名的景點之一，此次活動將結合漁人碼頭夕陽、海景，港區各商家特色及資源，能透過仲夏趣瘋季-浪漫一夏活動的力量！

(中時電子報)