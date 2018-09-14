美國防部婉拒陸戰隊進駐AIT 台學者：暗示大陸

2018年09月14日 13:19 中時 楊家鑫

美國CNN日前披露，美國國防部以「資源有限」為由，婉拒陸戰隊進駐AIT的要求。對此，文化大學政治系特聘講座教授陳一新今天受訪時表示，這個消息剛好在美國邀請大陸重啟貿易戰談判之際，明顯是為了營造良好談判氛圍，這是「不打台灣牌」的台灣牌，美國暗示大陸「自己可以打台灣牌，但為了美中關係與貿易談判，所以『克制自己』。」

CNN日前引述美國官員披露，原本美國國務院要求美軍安排陸戰隊進駐美國在台協會(AIT)內湖新館，但美國國防部拒絕了國務院的請求，原因為資源有限。

對此，陳一新14日受訪時表示，派駐陸戰隊本就是美國全球反恐政策，但目前進駐AIT的敏感性過高，因為那穿著陸戰隊制服，有國家象徵性，涉及主權問題，也侵犯到美中的長期默契。

他指出，雖然目前美中貿易戰打得火熱，但美國並不準備與大陸全面開戰，所以台旅法通過，美國也沒認真執行；雖然召回與台灣斷交的三國外使，也不過是回國述職而已，美國還是相當自制的。除非美中關係全面惡化，雙方全面攤牌，否則在台灣問題上，美國不會輕舉妄動。

陳一新表示，此次突然有美國官員對媒體爆料，明顯是為了營造兩國貿易談判的良好氛圍。雙方都希望在一定時間內解決貿易問題，年底快到了，美國人過節也不可能都買昂貴的美國產品，而大陸進口黃豆也不能一直用巴西黃豆替代，雙方都想在年底前有個解決。

他說，「但今年即使有一部分解決，但明年貿易戰還是可能再起，因為美國總是認為大陸佔便宜，川普也不會想一次談完。」

陳一新強調，美國「不打台灣牌」也是一種台灣牌，透過不派陸戰隊這件事情，暗示大陸，其實美國隨時可以動用，但為了貿易問題與兩國關係，暫時不用，表明美國還是很克制的立場。

他說，另一個觀察點是，10月份在美國舉辦的「美台國防工業會議」，美國如果邀請國防部長嚴德發去，那就是打台灣牌。

(中時 )