新iPhone今開放預購！網推：這款CP值最高

蘋果發表iPhone三大新機型。(圖/翻攝自APPLE官網)

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中時電子報
/ 綜合報導

蘋果發表iPhone三大新機型，iPhone XS、iPhone XS Max今(14)日下午3點開放預購，9月21日開賣；iPhone XR 10月19日開放預購。其中頂級規格的iPhone XS Max 512GB售價突破台幣5萬元，引發熱烈討論，三大新機型中，精打細算的果粉到底該買哪一種？有網友點名，64GB的iPhone XS Max台灣售價39900應屬CP值最高！

由於頂規的iPhone XS Max 512GB售價出乎意料突破5萬元，引起網友批評「可以買一台車了」，不過64GB的iPhone XS Max售價39900，比iPhone XR多了OLED的6.5吋螢幕，還有1200萬像素雙鏡頭，支援3D Touch功能，而且是史上電池容量最大的機型，電池續航力足足比iPhone X長了90分鐘，因此被推CP值最高。

至於定價最便宜的iPhone XR，螢幕為LCD，大小6.1吋，介於iPhone XS及iPhone XS Max之間，比較不一樣的是主相機採單鏡頭，而且並不支援3D Touch功能，以及HDR顯示功能。

這次三款手機的前置鏡頭規格相同，皆採用700萬畫素TrueDepth相機、支援Face ID，但指紋辨識功能在這次的新機中均被移除。新的三款iPhone都支援防水功能，iPhone Xs、iPhone Xs Max的防潑抗水功能提升，可浸泡水下2公尺達30分鐘。

(中時電子報)

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