吳音寧命格夠硬 網笑： 幹掉董事長 選總統指日可待了

2018年09月14日 12:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日前有命理師稱北農總經理吳音寧命格夠硬，可望更上層樓後仰望總統大位，原先外界不過當作茶餘飯後，豈料預卜還真有幾分道理。台北市副市長陳景峻今(14)日突丟震撼彈，宣布辭去兼任的北農董事長一職，消息傳出後PTT網友熱議，實習生總經理鬥走董事長，真讓外界大傻眼，網友酸吳音寧的下一步，選總統直日可待了。

媒體昨日報導，北農董事、中華民國農會總幹事張永成13日揚言，要在董事會提案撤換吳音寧，農委會主委林聰賢14日回應，他雖然力挺吳音寧，若北市府要換吳，將予以「尊重」。怎知陳景峻這廂也有動作，不願再當夾心餅乾，終於徵得大老闆柯文哲同意後，宣布辭去未支薪的董事長職務。

陳景峻去職後留的空缺，網友熱議有多種可能發展。有人陰謀論指出，這招表示北市府要跟吳音寧攤牌了，董事長請辭，依公司法規定得補選董事長，這樣就有機會換掉吳音寧。但也有人分析，上述說法機率較低，反倒由農委會與盤商共推新董事長，任命總經理吳音寧續任，這種機率最高。或者還有一種可能，農委會同意提出新的總經理人選撤換吳音寧，那麼這陣子的北農風波也可以結束。

不過，有網友對吳音寧寄予厚望，留言說道，「陳景峻上次找林聰賢就大吐苦水呀，大概真的快被女神搞瘋了，還是建議女神快去選總統吧，能力這麼強又高風亮節，怎能屈就小小北農總經理」。

(中時電子報)