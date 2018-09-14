被質疑「安坐其位」 促轉會蕭吉男：辭職並全力配合調查

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中時

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波辭職下台，外界質疑其餘配合獻策的幕僚蕭吉男、張世岳、許君如等人仍在位置上。蕭吉男今在臉書上發表貼文，表示自己將辭職並全力配合調查。

蕭吉男臉書全文如下：

辭職並全力配合調查

首先，我要跟對轉型正義工程有高度期許的人，感到非常抱歉。不嚴謹的言行，不論私下或公開，都不應該出現，讓剛踏出第一步的轉型正義工作頓挫。

每個時代，每個世代都有不同的挑戰與期望；促轉工作是威權時代的政治受難者及家屬多年的心願期盼。如今因個人這樣的行為，延遲了促轉的進度與速度，也讓反對者找到了破口，我非常內咎。

另關於被側錄的內容，這兩天也儘量在回想當日情況，但畢竟沒錄音要回想有點吃力。先就兩個重大批評點回應：一、東廠說：起緣於8月20日國民黨國政基金會，對訪查他們是否存放政治檔案的記者會，對促轉會的扣上的用字。自此就以這案例相互提醒應注意，而非以東廠自居作解讀。二、主委被架空一說：至少個人的接觸經驗，這段期間在處理公務時，我是層層上報上呈，文件有任何更改，都會流程再走一遍。

任職期間，從未有、聽聞過在單位內，有任何型式樣態，關於選舉的會議。反而同仁之間會相互提點別踩到那條線，因為，講到人權案件，都很容易碰觸到彼時的國民黨與加害體制。至於，其他被側錄的內容，現在多說無益。

傷害了促轉工作的莊嚴性，我需負責。很感謝這期間，黃主委、委員及同仁的指導與幫忙。至此，我會辭去這工作，也全力配合所有的調查。

(中時 )

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