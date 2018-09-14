《如懿傳》黑白復古劇照 留住周迅、張鈞甯閨蜜情誼

《如懿傳》釋出復古黑白劇照，乾隆皇帝一家人走入時光。（取自新浪微博＠電視劇如懿傳）

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旺報
「如懿」周迅與「海蘭」張鈞甯閨蜜復古劇照。（取自新浪微博＠電視劇如懿傳）

《如懿傳》的劇照師尹超昨天（13日）釋出一系列復古黑白風格劇照，彷若引領觀眾回到300年前的清朝，一窺住在紫禁城裡的皇室一家人生活時光，網友瘋傳。

伊超感慨地說：「時過境遷，有些人和事已成過去，有些故事還在上演。照片留得住歲月，留得住靜好。」

該劇播出至今，網友批評紛沓而來，有人嫌周迅老，有人嫌劇情太拖時間，道具、服化不符史實，還直指后妃的配飾，根本就是「淘寶同款」。

為此，導演汪俊最近頻頻受訪，為觀眾解答關於劇情的各種吐槽與質疑，例如劇中周迅剛出場時，有套衣服搭配了粉紅色的領巾，且在脖子旁打了個蝴蝶結，認為不符史實。汪俊澄清，歷史上有位法國畫家創作的宮廷畫中就有這樣的蝴蝶結裝飾，《如懿傳》中的蝴蝶結幾乎和畫裡的是一樣的。

汪俊也數次為周迅及霍建華喊冤，表示2人拿的酬勞絕不是「天價」。他表示，當初劇本是101集，拍完是99集，後來因官方5次審核，刪掉部分宮鬥及血腥暴力劇情，避免青少年模仿，才是現在的87集。若依原本的101集換算，周迅及霍建華每集片酬只有數十萬元（人民幣，下同），和時下流量偶像相比，並不算多。

如果以拍攝時間來算，《如懿傳》耗時9個月，相同時間，有的一線演員已拍2、3部戲，周迅、霍建華只拍了這齣戲，所以2人的酬勞是合理的。

(旺報 )

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