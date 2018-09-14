美邀重啟貿易磋商 陸媒：應該「繼續拖」

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大陸商務部昨日證實收到美方邀請，將進行新一輪經貿磋商。對此，大陸鷹派媒體《環球時報》刊登社評主張，美方主動重啟談判是因為貿易戰對美國經濟產生負面影響，逐漸轉化成對政府的壓力。大陸的基本策略應當是「繼續拖」，大陸需要承受2000億美元加徵關稅的大棒落下來，它會給陸美都造成損失，也能證明大陸的綜合承受力確實高於美方。把這一役挺過去，對美貿易戰大陸就算贏了一半。

美國此前已完成對2000億美元大陸商品加徵關稅的聽證，但美國總統川普並未在聽證結束後第一時間宣佈加徵關稅，卻向大陸發出談判邀請，稱「再給北京一個機會」。

大陸《環球時報》13日刊登社評「中美談判是好事，但中方無需急於求成」指出，這是因為貿易戰對美國經濟產生負面影響，逐漸轉化成對政府的壓力，白宮對此需有所反應。

其次，11月的期中選舉逐漸臨近，與北京舉行新一輪談判，如果能達成協議，對共和黨是重大利好；達不成協議，白宮可以對美國輿論宣揚他們盡力了，儘量減少公眾的不滿。

社評認為，目前沒有跡象顯示川普已經在貿易戰回心轉意，華盛頓的整體態度仍是強硬的，但他們在策略上不拒絕「打談結合」，透過這樣做既舒緩美國社會的焦躁，也希望能夠起到逐漸瓦解中方意志的作用。

社評稱，雙方能談判當然好，但是大陸社會要有一個基本預期，那就是近期很可能不是中美能夠達成協議的時候。

社評主張，在現階段，中方的基本策略應當是「繼續拖」，大陸需要承受2000億美元加徵關稅的大棒落下來，它會給陸美都造成損失，但大陸需要證明綜合承受力確實高於美方。「把這一役挺過去，對美貿易戰我們就算贏了一半」。

社評稱，陸方談判代表完全不需急於在即將到來的陸美談判中達成協議。「中國人現在都已清楚，這場貿易戰就是中國崛起路上繞不過去的一道坎，國內輿論場上也有一些抱怨，但這是正常的，完全不代表中國社會希望不顧代價地對美言和。」

(中時 )

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