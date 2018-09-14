學海計畫 教部盼3年內送萬名學子出國

2018年09月14日 12:35 旺報 簡立欣

教育部補助大專校院選送優秀學生出國研修及國外專業實習「學海計畫」，14日舉行受獎生心得分享會，由教育部政務次長姚立德主持，他表示今年人數3053人比去年增加20%，是撥了高教司和技職司的經費去協助國際司，更希望3年內能送萬名學子出國。

教育部準備的宣導影片中，做印尼研究的台師大東亞學系政治經濟組碩士生林東余，當時發現台灣相關資料非常匱乏，「可以說沒有一本像樣的研究印尼的書，」幾年前透過學海計畫申請去印尼大學社會科學與政治科學學院，發現當地城市發展先進，金融體系比台灣健全，早已完成第三方支付，網路串聯起該國所有人，社群媒體也比台灣發達。

林東余建議想去東南亞的同學，或許可以先拋去成見，這些一直被認為是所謂的第三世界國家，有些觀點比台灣更好。

嘉義大學木質材料與設計系黃詣芳2015年透過學海計畫去越南家具貿易公司實習2個月，發現越南其實接很多美國大賣場訂單，最大收穫是不同配件有不同成本，此行讓她學到計算成本。

教育部次長姚立德表示，國際司這幾年除了努力招收外國學生來台讀學位或是學華語，也鼓勵學生到國外當交換學生或實習。今年學海築夢、學海惜珠、學海飛颺和新南向學海築夢4個計畫，一共補助3503名學子去國外實習或研修，其中1603人是去新南向國家。

姚立德說，今年出國留學今年出國人數比去年成長20%，且以前1年申請1次，今年1年申請2次。「出國留學需要跨越心理障礙和經濟負擔，教育部希望在可以的範圍內，盡量協助！」他透露自己在某次會議表示高教司和技職司經費較多，希望會計室能協助用彈性方式，挹注國際司。

姚立德說，今年是3503人出國，自己最大願望是希望3年內逐年增加經費，每年協助的人數到達1萬人。他希望有經驗的學子，不管是辛苦或美好回憶，都能分享給學弟妹，「人是感情的動物，第一次不敢做，做過之後知道就是這樣。」也許出國實習，設備不見得比台灣好，但是那樣的環境都走過了，就會放心大膽把眼光放在全世界舞台，這就是學海計畫最大目的。

至於台大校長人事，姚立德會後受訪僅簡短表示「部長已經定調，就照部長的話去做」。

(旺報 )