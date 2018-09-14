抗議促轉會藍委翻牆 Kolas：遺憾不樂見

2018年09月14日 12:33 中時 張理國

藍委與政院駐警及霹靂小組在大門對峙不得其門而入（張理國攝）

20名左右藍委上午突襲翻牆闖入行政院，要求廢除東廠促轉會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，藍委突襲行政院，採取未事先通知又突然翻越圍牆進入行政院，並以此指責行政院不讓立委進入，不僅危險而且不當，破壞原有的互信，行政院不樂見此種溝通方式，並深表遺憾。未來行政院仍將秉持最大善意，持續與立法院進行溝通協調。

政院表示，國民黨團立委在未事前通知行政院的情況下，突然強行於上午10點17分，翻越行政院大門與圍牆，情緒激動並堅持要求與行政院長賴清德見面，引起行政院內職員驚嚇騷動。國民黨立委並於行政院正門口大聲喊口號，僵持約一個小時，於11點25分才離開行政院。

Kolas說，一直以來，行政院對立法院始終秉持最大善意，積極溝通並說明政策，不論由行政首長親赴立法院報告、拜訪立法院黨團或各立委辦公室、或邀請立法委員們至行政院內討論政策，政院都盡全力接受國會監督，保持溝通管道暢通。

但藍委突襲行政院，採取未事先通知又突然翻越圍牆進入行政院，並以此指責行政院不讓立委進入等作法，不僅危險而且不當，破壞原有的互信，行政院不樂見此種溝通方式，並深表遺憾。未來行政院仍將秉持最大善意，持續與立法院進行溝通協調。

(中時 )