台南》高思博指黃偉哲收賄 讓青山綠水變墓園

2018年09月14日 12:55 中時 洪榮志

國民黨台南市長參選人高思博14日在台北舉行「揭開優質立委面具下的醜陋真相」記者會指出，10年前就有不肖廠商用400萬元買通黃偉哲，讓「崑陵山安樂園」點土成金；10年後黃喬事收錢過程更已形成一套成熟的SOP。高思博強調，台南不要這種收錢又犯法的人當市長，要求黃偉哲立刻退選；高還說，如果黃願意認錯，請立即自首認罪；如果認為被抹黑，也歡迎提告。

高思博今天上午在立委吳志揚、國家發展基金會委任律師葉慶元陪同下表示，10年前轟動一時的牛頭牌沙茶醬創辦人劉來欽去世下葬未經許可設立墓園行賄案，當初黃偉哲被控貪汙雖然判無罪，但收錢卻是事實；黃身為國會議員，看到有利可圖就收錢，令人不齒，雖然最後以「政治獻金」脫罪成功，但黃偉哲收受金錢的時間點和金錢用途，卻是違反政治獻金法的規定，違法收受的政治獻金，根本就是「收賄關說」的錢。

「相信黃偉哲一定會說這是十多年前舊案，而且司法已還他清白」，高思博認為，這不是舊案重炒，而是前案未了。法院判決書的筆錄譯文已清楚證實，黃偉哲的確經法院認定，牛頭牌總經理蘇國課為岳父劉來欽變更墓園行賄，交付2筆100萬元現金及200萬元政治獻金支票，共400萬元，請託黃偉哲協助「去向營建署署長關心了解」「崑陵山安樂園」開發案進度，二者間有「對價關係」。

吳志揚也表示，長達103頁的判決書，黃偉哲違法收受政治獻金是經過法院判決的，為什麼可以不用判刑？用政治獻金的外衣去包裹犯罪事實，政治獻金可以有對價關係嗎？收賄就是收賄，居然還判無罪，非常訝異！如果不受影響，當事人為何傻傻拿出好幾百萬元給黃偉哲？吳志揚說，就算沒有貪汙，也有圖利罪、或是恐嚇得利罪，不能理解當初法院為何做出這樣的判決？如果喬事拿錢，還可以用「政治獻金法」規避，難道說，日後立法委員為人民辦事，都要拿錢嗎？更令人不可思議的是，助理還理所當然的可以分走一半的錢？

國家發展基金會委任律師葉慶元更拿出「崑陵山安樂園」的空拍圖指出，這塊青山綠水在黃偉哲的關說下，已經變成墓地。黃偉哲有拿錢、有辦事，但是沒有罪？違反「政治獻金法」的追溯時效是20年，仍有3年有期徒刑的官司等著黃偉哲。

(中時 )