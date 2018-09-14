山竹海警發布 15日東半部豪雨 西半部高溫

2018年09月14日 12:39 中時 廖德修

氣象局今天（14日）上午11點30分發布山竹颱風海上警報，警戒區域為台灣東南部海面，巴士海峽及東沙島海面。估計今晚外圍環流就會帶來降雨，明天暴風圈掃過台灣南部外海，是最接近本島的時候，東半部及恆春半島將出現豪雨，甚至大豪雨。但西半部因過山沉降作用，反而會有焚風，將出現35℃、甚至37℃的高溫；至於花東、恆春半島，16日仍會出現大雨。

氣象局預報中心科長謝明昌表示，山竹目前在恆春東南方海面，以每小時25公里的速度朝西北西行進。近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風，瞬間最大風速每秒73公尺（17級風以上）；7級風暴風半徑320公里、10級風暴風半徑120公里，是今年西北太平洋威力最強大的颱風無誤。

謝明昌說，山竹將在明天清晨登陸呂宋島北部，由於移動速度相當快，接著便會進入南海，明天下半天其暴風圈就會脫離台灣近海。且因山竹的行經路線偏南，對台灣的影響主要是在海上，估計東部、南部海域將出現長浪，且浪高可達8至10公尺，海面作業的船隻務必留意。

天氣風險公司則表示，今晚到周日上午會是山竹颱風影響較明顯的時段，台灣本島強風大雨區域：基隆、東部、恆春半島。強風陣雨區域：新北、台北、桃園、新竹、高雄。影響小但要留意焚風及空品不佳地區：苗栗以南至台南。

氣象專家吳德榮也說，山竹強颱影響期間，東部、南部海面將出現巨浪，船隻能避就避。至於雨量方面，周六（15日）東半部勢必有明顯降雨，最大降雨量約360毫米左右，屬於豪雨等級。周日降雨則隨風向轉變略往南調整，花東、屏東山區最大值約330毫米，接近大雨等級的上限。

(中時 )