奇異果名媛厲馥華 控告萬海前總裁陳清治背信

厲馥華到北檢控告萬海航運前董座陳清治背信。（張孝義攝）

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曾為台灣紐西蘭奇異果公司總經理厲馥華，與萬海航運前董座陳清治在香港合夥成立PGC控股公司，到英國從事房地產開發專案，卻發生陳清治「奪取」PGC經營權，14日在律師陪同下，到台北地檢署控告陳清治背信。

厲馥華指控，陳清治為規避可能發生的企業所得稅於2017年1月4日準備一份額度1000萬英鎊的借款協議，日期還倒簽為2015年6月23日。目的是讓投資款的法律屬性轉變為借款。陳清治原是香港公司的投資人，反而成為香港公司債權人，出借方怡春航海公司則是陳清治所控制，他也擔任該公司董事。

厲馥華委任律師李元德表示，陳清治拿一個其實是不存在的借款，來當作股東抵償股款作價入股的方式，等於公司沒有拿到錢，卻讓所謂的債權人可以成為股東，陳清治身為公司的董事，已涉嫌背於公司所委託他的任務。

此外，公司合作的不動產開發案，已經賣了100多套房子，已經簽約不去履約，將來會造成公司獲利重大損失，雖然這是英國子公司的損失，但這子公司是香港總公司百分之百持股擁有，陳身為母公司的董事，他在明知這種狀況下，還刻意不讓子公司出售的房屋不繼續履約，造成公司損失，也是違背公司委任的任務。

厲馥華指出，她已經在英國、香港及大陸分別提告，陳這些行為其實是透過台灣的電子郵件及信函發送，因此某一部份的犯罪行為是在台灣，因此也在台灣對陳清治提告。

(中時 )

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