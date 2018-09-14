蔡英文頒發一等卿雲勳章 表彰張忠謀

2018年09月14日 13:01 工商 彭媁琳

總統蔡英文頒授一等卿雲勳章給台積電創辦人張忠謀。（翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文上午頒發一等卿雲勳章給台積電創辦人張忠謀，這是史上第一次頒發這項榮譽給商業領袖。蔡英文表示，未來將繼續全力支持台積電正在發展中的3奈米、5奈米製程。

包括張忠謀夫人張淑芬，以及兩位女兒、外孫，皆特地出席本次授勳儀式。官方代表則有總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、國發會主委陳美伶、科技部長陳良基、前中研院長李遠哲等人。

蔡英文表示：「這個勳章，要表彰的是，張博士長期以來，對國家，還有台灣的高科技產業，所做出的貢獻。」

張忠謀是蔡英文敬重的長輩，也是私下請益的好友，時常給予蔡英文國政建議，讓蔡英文非常感謝。

蔡英文指出，當年，張忠謀從美國帶回最先進的 技術跟經驗，擔任工研院的院長，也創辦了台積電。台積電整合了IC產業的上下游，成為一個「超級聯盟」。這個聯盟，為台灣建立了完整的半導體產業體系，也帶動了IC產業每一環節的蓬勃發展。

蔡英文說，以往沒有人看好代工，但是張忠謀毅然投注資本，獨創晶圓代工模式，領導晶片製造技術，成為全球IC生產鏈中最穩定、也最值得信賴的提供者，也創造了極大的產值。尤其，台積電一直以來，都非常堅持，最重要的技術，要根留台灣。目前全球第一的3奈米新廠，已經在南科正式動工，更是未來雲端運算、人工智慧、還有5G 處理器的主要運用核心。

她表示，就在去年，台積電正式成為世界第一大半導體公司。張忠謀用技術、用創新、用熱情，讓世界看見台灣。

蔡英文說：「今天的授勳儀式，我要代表國家，對張創辦人對台灣的重要貢獻，表達最高的敬意和 謝意。對於台積電正在發展中的5奈米、3奈米製程，政府一定會鼎力支持，讓張創辦人所奠定的基礎，能夠為台灣社會，帶來更多的發展和成果。」

(工商 )