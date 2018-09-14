怒批川普一月後 「獵殺賓拉登」美退將無預警辭職

曾領導「刺殺賓拉登」海神之矛行動）、美海軍退役上將威廉·麥克雷文。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，因不滿總統川普（Donald Trump）質疑前中情局（CIA）局長，曾領導「刺殺賓拉登」（Osama bin Laden）海神之矛行動（Operation Neptune Spear）、美海軍退役上將威廉·麥克雷文（William H. McRaven），無預警宣布辭去五角大廈（the Pentagon）職務，藉此表達對川普的不滿情緒。稍早國防部發言人也向媒體證實這項消息，稱麥克雷文上將已於8月20日起、退出創新改革委員會（Defense Innovation Board）。

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If You Want to Change the World, Start By Making Your Bed - Admiral William H. McRaven

川普於8月、以「煽動政府分化和混亂」為由，撤銷歐巴馬（Barack Obama）時代的中情局局長布倫南（John Brennan）安全許可，此舉點燃了麥克雷文的怒火。不滿總統做法的他，隨即在《華盛頓郵報》（Washington Post）登文怒斥川普，不僅為布倫南叫屈、更痛批川普沒有領導者的氣度和風範，扼殺了一名愛國且保衛美國不宜餘力的官員；他更直言，總統的種種言論和行為，都是在我們的孩子面前，公開侮辱保家衛國和冒險犯難的「英雄」們！

在前國防部長潘內達（圖左）與妻子喬治妮（圖右）協助下，麥克雷文（圖中央）完成升等四星上將的儀式。（圖/美國國防部）

現年62歲、來自北卡羅萊納州的麥克雷文，父親克勞德是二戰噴火式戰機（Spitfire）飛行員，後以上校軍階退役。麥克雷文取得獎學金，進入名校德州大學奧斯丁分校（University of Texas at Austin）就讀、同時也成為海軍預備軍官團（NROTC）成員，1977年取得新聞學學士後入伍。他也成功地於隔年、通過海豹部隊（SEAL）嚴苛的考驗，成為1978年95梯次的成員。首次派駐前往菲律賓，1982年被分編入海豹六隊任職。

退役海軍上將麥克雷文（圖左）與妻子喬治妮（圖右）。（圖/Academy of Achievement）

麥克雷文於2001年升任海豹三隊指揮官，並在2011年5月成功領導海豹部隊、完成獵殺賓拉登任務後，被歐巴馬總統提拔為四星上將（Four-Star Admiral）、並接任擔任美國特種作戰司令部司令。他也因為任務成功、成為當年《時代》雜誌的年度風雲人物清單之一。麥克雷文於2014年退役、轉任母校德州大學系統校監，他與妻子喬治妮（Georgeann Brady McRaven）結縭多年，兩人的好感情一直為同袍稱羨。

對於川普，麥克雷文更直言嗆聲表示，「如果需要、你也可以撤銷我的安全級別；不過，未來如果有人發起反對或彈劾你時，相信我、我的名字將出現在連署名單之中！」

(中時電子報)

文章來源：McRaven resigned from Pentagon board days after criticizing Trump

文章來源：Revoke my security clearance, too, Mr. President

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