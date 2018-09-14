打完大群館配套沒上路 王鴻薇轟柯P把學生「裝肖仔」

北市府認定大群館違規後，釋出士北科專案住宅解決問題，台北市議員王鴻薇14日指出，專案住宅19日才開標，學生早就找好房子，她痛批市府假惺惺把學生「裝肖仔」。(張立勳攝)

友善列印
中時

文化大學大群館吵得沸沸揚揚，最後被北市府認定不是宿舍迫使解約，市長柯文哲指示會釋出士北科專案住宅解決問題。但市議員王鴻薇14日質疑，話說得很漂亮，各大學都陸續開學了，專案住宅在哪？竟然要到19日才辦第一次開標，痛批市府假惺惺，把學生「裝肖仔」；北市都發局回應，公共資源需公開評選。

大群館遭市府認定違法後，頓時讓400多名學生無屋可住，為解決學生租屋問題，市府釋出士北科專案住宅36戶，每戶4房型可住7人，也就是可供252名學生住宿。

王鴻薇指出，她日前在市政總質詢時提出專案住宅進度緩慢，柯文哲也當場直呼「這麼離譜」，不料，現在效率是怎樣？柯市府螺絲掉滿地，就算能趕在10月提供住宿，學生老早找好租屋處了。

她不滿痛批，專案住宅是市府財產，還可以如此沒效率，七搞八搞，配合選舉打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，才假猩猩要幫大家找房子，結果士北科專案住宅不但距離各校遠，19日才要開標，新生最晚7、8月就要找房子，租約都簽1年，到底這些床位要開放給誰？選舉惡鬥下最倒楣的就是學生。

對此，都發局總工程司邵琇珮說，士北科專案住宅屬於公宅，公共資源必須公開評選，不可能把資源給特定學校，未來租屋規定由得標學校自訂。

(中時 )

蔡英文頒發一等卿雲勳章 表彰張… 國民黨祭百萬獎金 徵求林佳龍疑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。