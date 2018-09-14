打完大群館配套沒上路 王鴻薇轟柯P把學生「裝肖仔」

2018年09月14日 12:45 中時 張立勳

文化大學大群館吵得沸沸揚揚，最後被北市府認定不是宿舍迫使解約，市長柯文哲指示會釋出士北科專案住宅解決問題。但市議員王鴻薇14日質疑，話說得很漂亮，各大學都陸續開學了，專案住宅在哪？竟然要到19日才辦第一次開標，痛批市府假惺惺，把學生「裝肖仔」；北市都發局回應，公共資源需公開評選。

大群館遭市府認定違法後，頓時讓400多名學生無屋可住，為解決學生租屋問題，市府釋出士北科專案住宅36戶，每戶4房型可住7人，也就是可供252名學生住宿。

王鴻薇指出，她日前在市政總質詢時提出專案住宅進度緩慢，柯文哲也當場直呼「這麼離譜」，不料，現在效率是怎樣？柯市府螺絲掉滿地，就算能趕在10月提供住宿，學生老早找好租屋處了。

她不滿痛批，專案住宅是市府財產，還可以如此沒效率，七搞八搞，配合選舉打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，才假猩猩要幫大家找房子，結果士北科專案住宅不但距離各校遠，19日才要開標，新生最晚7、8月就要找房子，租約都簽1年，到底這些床位要開放給誰？選舉惡鬥下最倒楣的就是學生。

對此，都發局總工程司邵琇珮說，士北科專案住宅屬於公宅，公共資源必須公開評選，不可能把資源給特定學校，未來租屋規定由得標學校自訂。

(中時 )