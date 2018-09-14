國民黨祭百萬獎金 徵求林佳龍疑似餐會賄選案檢舉人

2018年09月14日 13:00 中時 楊佳穎

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營質疑對手、民進黨台中市長參選人林佳龍7月赴梨山出席後援會活動，餐敘有涉及賄選之虞，台中地檢署也已分「他」字案調查。對此，國民黨今召開記者會，宣布將額外提供百萬獎金，徵求曾受邀出席林佳龍疑似賄選餐會活動之檢舉人，鼓勵民眾勇於發聲檢舉。

國民黨發言人洪孟楷指出，台中市是全台第二大城市，尤其現任市長的疑似賄選，更應用放大鏡檢視，具體事證絕不能被轉移焦點。他也「三問」林佳龍，首先，梨山餐會到底一桌多少錢？含酒水平均算下來一人餐費是否超過一千元？千元以上足以構成賄選要件，現任市長難道不知道嗎？

洪孟楷還質疑，梨山餐會到底是誰邀請、誰買單？參與民眾可從原本20桌變30桌，代表是無差別請客，誰那麼大方宴請民眾？另外，林佳龍競選團隊過去已有相關賄選判例，如今爆發相同案件，「林佳龍過去10多年來沒有一絲一毫長進，對得起台中市民嗎？」曾是賄選餐會的競選者，如今又爆發，再怎麼會狡辯也別想呼弄過關。

他進一步說，林佳龍過去競選市長時，有4人被判賄選有罪，分別處有期徒刑7至10個月，法院在判決書稱4人「共同商議以舉辦餐會，免費招待北屯區有投票權的里民享用，再安排候選人林佳龍到場致意拜票，藉此拉抬林佳龍聲勢」；如今，2018年林陣營重操舊業，用相同手法試圖影響選情，不禁要問「面對賄選，蔡英文難道還不如陳水扁嗎？」要求檢調一定要秉持中立、勿枉勿縱，讓犯罪者一個也別想逃過。

國民黨台中市黨部主委陳明振則說，今日下午3時將在律師陪同下，前往台中地檢署正式告發，希望檢調不分顏色、不具立場、秉持司法公正，把疑似賄選案改列偵字案。他也問，過去林佳龍賄選案造成4位輔選幹部被判入監，這次要請誰當替罪羔羊？

洪孟楷最後呼籲，全體市民站出來「拿獎金、護民主」，台中市黨部徵求曾受邀出席林佳龍疑似賄選餐會活動之檢舉人，若能提供相關事證並成功助檢調單位起訴犯罪，除了有政府的查賄獎金，市黨部也將額外致贈100萬元獎金，盼熱心市民勇於發聲，為台中市勇敢的說出真相、向賄選者說不。

(中時 )