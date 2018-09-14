對抗假新聞 國安局下令情蒐媒體社群

2018年09月14日 12:53 中時 楊孟立

媒體報導，情治龍頭國安局指示調查局等六大情治機關執行「訊安專案」，加強蒐報媒體及社群報導執政黨「爭議訊息」情資，引發不少基層反彈。對此，國安局今天回應，因應網路科技發展、社群媒體盛行， 2015年成立「大數據輿情小組」，成立宗旨係因應網路平台快速傳遞之特性，藉由數據分析掌握輿情走勢，俾提供政府施政及應處參考。

國安局指出，「假新聞」、「爭議訊息」全球肆虐，前有俄國介入美國大選，近期中共亦介入柬埔寨選舉等情事，確已成為各國高度重視的國安議題，相關民主國家如美國、德國、法國、日本等國均訂有專法加強防制。國安局已透由管道掌握中共及境外敵對勢力，試圖以「爭議訊息」對我進行「輿論戰」 及「心理戰」。

國安局表示，具體案例即大陸央視今年4月19日報導「中共陸軍航空兵部隊4月18日在東南沿海舉行『跨晝夜海上實彈射擊演練』 該報導畫面遭國內媒體大量轉載，刻意形塑兩岸關係緊張氛圍；惟經查證，共軍4月18日夜間演習係進行機槍射擊，無火炮射擊，判央視報導係使用歷史畫面，企圖製造我國內民心動盪。

國安局強調，身為國家情報主管機關，依國家情報工作法第15條規定，有責統合各國安機關針對中共及境外敵對勢力散布足以影響我國家安全或利益、危害社會秩序及扭曲政府政策等資訊，主動掌握、即時通報政府權責機關參處，以鞏固國家安全、維護社會安定，俾利民主機制運作順利。

(中時 )