反準公托》批中央逼迫 新北保姆：這樣的合約誰敢簽？

新北市保姆訴求托育恢復市場機制。(林周義攝)

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林周義／新北報導
來自台北的居家保姆沛羽媽流淚說，再生一個孩子，就等於失業。(林周義攝)

全台4縣市保母今舉行抗議活動，分別於新北、桃園、台中、高雄市政府前表達心聲。新北市的抗議活動共有超過50人響應，保母團體抨擊，中央以簽約手段逼迫保姆，要求簽署滾動式契約，但補助的卻是家長，「這樣的合約，誰敢簽？」

保姆團體表示，滾動式契約的合約內容隨時可以改變。一旦經雙方同意，即可新增其他條文，加上保姆並非公務員，不應受到政府的控制。現場一位保姆表示，政府訂定收費天花板，但每位保姆的專業不一，以統一價格規範，實在不公平。

居家保姆簡薇真表示，少子化社會令保姆生意差，扣除帶小孩的成本，自己僅剩2萬5000元養家。托育環境、設備都由保姆自行負擔。若訂定收費上限，保姆將難以配合家長的彈性需求，無法客製化服務。

「政府不是想催生嗎？我現在卻不敢生」。來自台北的居家保姆沛羽媽表示，中央規定居家保姆一天只能帶4個小孩，卻把保姆自己的小孩一併納入。她邊流淚邊說，再生一個孩子，就等於失業。自己帶小孩只有2500元的育兒津貼，把小孩給別人帶才能領托育補助，家長被逼「骨肉分離」。

市議員候選人張舒婷也抨擊，中央的準公共化政策充滿瑕疵，不顧及保姆的權益，規劃缺乏整體性。新北市社會局表示，早在中央推動該政策以前，已透過公共托育合作聯盟，給予保姆另外的補助，並補助家長額外送托補助（托嬰中心3000元、保姆2000元），意即新北市家長若將孩子交給準公共化保姆，除了中央補助的6000元外，也可領取新北市的3000元補助。

截至昨日為止，新北市的簽約保姆數量共2340，佔46%；簽約的托育中心則有79家，佔總數的53%。新北市社會局表示，因中央規定各個縣市可因地制宜，才會出現可改變內容的滾動式契約。許多保姆的訴求都與中央的規定有關，科長林秀穗今已接收陳情書，將把陳情內容呈交社家署處理。

(中時 )

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